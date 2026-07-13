La cantante está inmersa en sus empresas, Fenty Beauty y Savage X Fenty, en su vida familiar junto a A$AP Rocky y en la creación de nueva música

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Nadie lo esperaba. Han pasado más de dos años desde la última vez que Rihanna actuó ante un público y, precisamente por eso, su inesperada reaparición ha sido uno de los grandes acontecimientos musicales del año.

La cantante de Barbados ha sorprendido a los miles de asistentes que abarrotaban el Yankee Stadium de Nueva York al subir al escenario sin previo aviso durante el concierto de Jay-Z, poniendo fin a su larga ausencia de los directos y demostrando que, pese a haberse mantenido alejada de la música en directo durante los últimos años, sigue siendo una de las artistas más influyentes del panorama internacional.

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Su regreso llegó en la última noche de la serie de conciertos con los que Jay-Z ha celebrado el 30º aniversario de 'Reasonable Doubt', el disco con el que debutó en 1996 y que marcó el inicio de una de las carreras más exitosas de la historia del hip hop. El rapero había preparado un espectáculo repleto de invitados especiales para conmemorar una fecha tan señalada, pero ha sido la presencia de Rihanna la que ha terminado convirtiéndose en el momento más comentado de toda la noche.

Los detalles de su regreso

Cuando el concierto se acercaba a su desenlace, comenzó a sonar la introducción de 'Run This Town'. En ese instante, la artista apareció sobre el escenario entre una gran ovación del público. La cantante interpretó junto a Jay-Z este éxito publicado en 2009 junto a Kanye West, una canción que alcanzó el número uno en numerosos países y que ha sido uno de los mayores himnos de aquella década.

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La sorpresa no terminó ahí. Después llegó otro de los momentos más esperados cuando interpretó 'B*tch Better Have My Money', uno de los temas más potentes de su repertorio. Publicada en 2015 como sencillo independiente, la canción ya es una de las más celebradas y sonadas de su repertorio musical.

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Las imágenes de la actuación no han tardado en hacerse virales en redes sociales, donde numerosos seguidores han celebrado volver a ver a la intérprete de 'Diamonds' actuando en directo después de una ausencia tan prolongada.

La elección de Jay-Z para este esperado regreso no ha sido casualidad. A principios de los años 2000, el rapero era presidente de Def Jam Recordings cuando recibió a una jovencísima Rihanna, procedente de Barbados. Convencido de su potencial, decidió incorporarla al sello discográfico, dando comienzo a una trayectoria que terminaría convirtiéndola en una de las mayores estrellas del pop y el R&B.

Desde entonces, ambos han mantenido una estrecha relación profesional y han colaborado en varias ocasiones. Jay-Z participó en la versión original de 'Umbrella', el sencillo que lanzó definitivamente a Rihanna al estrellato internacional en 2007, y también compartieron protagonismo en 'Run This Town', uno de los mayores éxitos de la carrera de ambos.

Su primera actuación en un concierto desde 2024

La actuación tenía además un significado especial porque suponía el regreso de Rihanna a un concierto por primera vez desde 2024. Su último concierto llegó en marzo de aquel año, cuando actuó durante la opulenta preboda del hijo del hombre más rico de la India, Radhika Merchant, y su marido, Anant Ambani, en la ciudad india de Jamnagar.

Aquel espectáculo, de carácter privado y reservado a los invitados de una de las familias más poderosas de Asia, supuso su primer concierto íntegro en ocho años y reunió un repertorio de 19 canciones con algunos de sus mayores éxitos.

Un año antes ya protagonizó el espectáculo del descanso de la Super Bowl LVII, una actuación que marcó su regreso a los escenarios tras varios años alejada de la música en directo y durante la que sorprendió al anunciar, sin palabras, que estaba embarazada de su segundo hijo.

Pocas semanas después volvió a actuar en la ceremonia de los Premios Oscar, donde interpretó 'Lift Me Up', la canción de la banda sonora de 'Black Panther: Wakanda Forever', nominada al Oscar a la mejor canción original.

Desde su último show no había vuelto a participar en ningún concierto, centrando su actividad en sus empresas Fenty Beauty y Savage X Fenty, en su vida familiar junto a A$AP Rocky, en la supuesta creación de nueva música y en la crianza de su tercer hijo, que nació en septiembre del año pasado.

Por ahora, la artista no ha anunciado una nueva gira ni una fecha para el lanzamiento de su esperado noveno álbum, conocido popularmente entre sus fans como 'R9'.