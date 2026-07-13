José Ribagorda ha agradecido a través de las redes sociales el apoyo recibido tras la muerte de su amigo el bodeguero Iván Sanz

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La muerte del bodeguero Iván Sanz y de su familia continúa conmocionando a los vecinos de Valladolid y a sus familiares y amigos. Una semana después de su fallecimiento, su entorno más cercano intenta recomponerse y asimilar la triste noticia. Uno de ellos es José Ribagorda. El presentador de Telecinco se ha mostrado realmente impactado tras la muerte de su amigo y de su familia.

A través de sus redes sociales, el periodista ha querido rendir varios homenajes al bodeguero. El último ha llegado a través de un vídeo en el que José Ribagorda además de agradecer las numerosas muestras de cariño recibidas tras la muerte del bodeguero Iván Sanz , reflexiona sobre la necesidad de seguir adelante y encontrar refugio en los valores que marcaron la vida de su amigo.

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El homenaje de José Ribagorda al bodeguero Iván Sanz: "Uno se reconforta disfrutando de la vida"

“Gracias, gracias de corazón. La vida tiene que seguir”, afirma el periodista en un mensaje cargado de emoción. Ribagorda reconoce el profundo impacto que ha supuesto la tragedia para su entorno más cercano y explica que la familia Sanz era para ellos “como nuestra propia familia”.

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En su publicación, el presentador de Informativos Telecinco recuerda una de las enseñanzas que, según asegura, le dejó Iván Sanz: la importancia de disfrutar de la vida pese a las adversidades. “Uno se reconforta, como nos enseñó Iván, disfrutando de la vida”.

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Una doble celebración

Ese espíritu le ha llevado hasta Valtuille de Abajo, en la comarca leonesa de El Bierzo, para encontrarse con uno de sus grandes amigos, el prestigioso enólogo y bodeguero Raúl Pérez.

Durante la visita, Ribagorda recorre junto a él los viñedos que forman parte de su historia personal y profesional, conoce algunos de sus proyectos actuales y conversa sobre su extensa labor en el mundo del vino.

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El vídeo se convierte así en una doble celebración: un recuerdo permanente para Iván Sanz y una reivindicación de la amistad, el vino y la pasión por la tierra como herramientas para afrontar los momentos más difíciles.

José Ribagorda ejercía de portavoz de la familia de Iván Sanz

El periodista, al que le unía una gran amistad con la familia de Iván Sanz, –llegando a oficiar en 2011como padrino de la vendimia de la célebre bodega Dehesa de los Canónigos, que ahora él lideraba, desde que hace un año, en mayo de 2025, falleciese su padre–, lamentaba la desolación que deja la tragedia, destacando el cariño que todos sentían por el bodeguero y los suyos.

“Esto rebasa toda la lógica, no hay consuelo posible, es una tragedia de una magnitud tremenda”, señalaba el periodista a las puertas del cementerio que acogía el rito de despedida a los fallecidos, José Ribagorda, quien ha ejercido como portavoz de la familia en este momento tan duro y desgarrador.

“La magnitud de la tragedia nos ha conmocionado a todos, porque no es solo que pierde la vida una familia con todo el futuro por delante; Iván con sus ilusiones, con los proyectos que tenía, con todo el trabajo desarrollado en la bodega, de modernización, y muchas ilusiones puestas en el futuro porque estaba apuntalando lo que yo digo que es la bodega del siglo XXI... estaba dando los pasos correctos y acertados. Una bodega que se estaba expandiendo internacionalmente, ganando prestigio a nivel nacional y a nivel internacional. Y, de pronto, todo se trunca en un instante. Es algo atroz. Es algo verdaderamente atroz”, lamentaba Ribagorda, quien acudió junto a su esposa al velatorio en el tanatorio de Las Contiendas de Valladolid.

Emocionado y haciendo un “esfuerzo sobrehumano” para apoyar a la familia ejerciendo de portavoz, recordaba la calidad humana de todos los fallecidos, sobre los que ha dicho que formaban parte de “una familia buena, buena, buena de verdad”.

“A él le inculcaron los valores sus padres y él... Iván se los inculcó a su familia. Esos valores que están impregnados de mucho sentimiento, de mucha honestidad, de mucho trabajo, de mucho sacrificio... O sea, todos los valores que hacen que el ser humano sea bueno de verdad”, incidía.