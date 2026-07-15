Muere a los 68 años el periodista y escritor Tomás Bárbulo, autor de la novela 'Aaiún'

Europa Press 15 JUL 2026 - 17:09h.

La Representación del Frente Polisario recibe "con enorme pesar" la noticia del fallecimiento.

Muere a los 69 años la actriz Ascen López, de las series 'Muertos S.L.' y 'Machos Alfa'

Compartir







El periodista y escritor, Tomás Bárbulo, ha muerto este miércoles en Madrid a los 68 años, según ha informado 'El País', el periódico del grupo Prisa donde trabajó tres décadas.

Nacido en A Coruña en 1958, Bárbulo pasó parte de su infancia en Sidi Ifni y su adolescencia en El Aaiún, capital del Sáhara Español, en la actualidad Sáhara Occidental.

Como periodista ha sido miembro fundador de los diarios 'Expansión', 'La Gaceta de los Negocios' y 'El Sol', y durante treinta años trabajó en 'El País', periódico para el que viajó en numerosas ocasiones por África occidental.

Tomás Bárbulo acababa de publicar la novela 'Aaiún', "un thriller de amor y guerra en la última colonia española". En su novela, Bárbulo desarrolla la intriga en la primavera de 1975, en el Sáhara Español, hoy denominado Sáhara Occidental, donde vivió hasta las vísperas de la Marcha Verde de 1975.

Como escritor, Bárbulo es autor del ensayo 'La historia prohibida del Sáhara Español' (Destino, 2002 y Península, 2017), y de las novelas 'La asamblea de los muertos' (Salamandra, 2017), que obtuvo el premio de la Semana Negra de Gijón a la mejor primera novela y fue traducida a varios idiomas, y 'Vírgenes y verdugos' (Salamandra, 2019), llevada al cine por Gerardo Herrero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Representación del Frente Polisario en España ha recibido "con enorme pesar" la noticia del fallecimiento de Tomás Bárbulo, quien a través de sus artículos y novelas acercó "la historia del Sahara Occidental y la contextualización precisa según el momento en el que se encontraba el conflicto".

En un comunicado, la organización ha destacado que todos sus escritos "reflejaban una sensibilidad con la que solamente puede escribir quien ha formado parte de la historia". "Una historia que le erigió en una referencia indiscutible en lo que respectaba al relato histórico y análisis de la cuestión del Sahara Occidental, incluso para los saharauis", ha subrayado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El Representante del Frente Polisario en España ha trasladado el más sentido pésame a familiares y allegados en una misiva, en la que ha destacado su compromiso "con el rigor periodístico e histórico y su solidaridad con el pueblo con el que convivió durante su juventud".