Madonna ha sido la primera en hacer su aparición junto a dos apariciones sorpresas: Ronaldinho y Ronaldo

El apretón de manos entre Donald Trump y Pedro Sánchez con el rey Felipe VI como testigo durante la final del Mundial

Compartir







El descanso de la final del Mundial 2026 en el estadio MetLife de Nueva Jersey ha contado con un espectáculo de un medio tiempo más propio de la Super Bowl. Madonna ha sido la primera en hacer su aparición junto a dos apariciones sorpresas: Ronaldinho y Ronaldo. Ambos han llevado a la cantante hasta el campo en un vehículo mientras sonaba la canción Music.

PUEDE INTERESARTE La maldición de las parejas del Mundial: ninguna sigue junta 16 años después

Cuando Madonna ha llegado al campo, Ronaldinho y Ronaldo se han colocado a su lado antes de agarrarse las manos y alzarlas hacia arriba al finalizar la canción. Después ha sido el turno de BTS. El director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel, acompañado por la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, ha dado paso a la banda de K-pop, quien ha interpretado el éxito de Seven Nation Army, de The White Stripes.

PUEDE INTERESARTE España cobra 44 millones de euros por ganar el Mundial: los jugadores ya tienen pactada la prima por ser campeones

Justin Bieber, Shakira y Coldplay: así ha sido el gran espectáculo del Mundial

Justin Bieber ha sido la tercera actuación del medio tiempo. El artista ha aparecido con un show dirigido por Chris Martin, vocalista de Coldplay. El cantante canadiense, con su guitarra, ha interpretado su tema Everything Hallelujah.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras su paso, Shakira ha aprecido en el campo y ha cantado la canción oficial del Mundial de Fútbol de 2026: Dai Dai. La cantante colombiana ha puesto a bailar a todo el estadio con su ya conocida coreografía. Shakira ha contado con la compañía de los ganadores del concurso Dai Dai Challenge y por el grupo ugandés Ghetto Kids, conocido por sus coreografías virales. Y el cierre de este novedoso espectáculo del medio tiempo, Coldplay ha puesto el colofón junto al coro PS22, formado por alumnado de 4º y 5º de Primaria de un colegio público de Staten Island, Nueva York.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Shakira, BTS y Justin Bieber se han sumado a todos ellos y desde el aire se ha podido leer la palabra 'Love', que significa amor en español, en medio de un espectáculo de fuegos artificiales. Al final, desde la salida de los jugadores hasta que comenzó el segundo tiempo han pasado 27 minutos.