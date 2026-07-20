Asun Chamoso 20 JUL 2026 - 18:30h.

Arnau Font ha creado 'els947', un juego con retos para descubrir la geografía catalana

Un juego viral y dinámico que no deja de crecer en número de horas y de partidas

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Barcelona¿Cuántos municipios tiene Cataluña? La respuesta es 947 y, precisamente, de ahí nace el título de un juego viral: 'els947'. "Es un pasatiempo centrado en aprender geografía catalana y descubrir rincones olvidados con una dinámica rápida de jugar y adictiva", explica Arnau Font, su creador.

Fue una tarde de un viernes de mayo cuando este creador de contenido especializado en IA lo ideó en un abrir y cerrar de ojos. "Estaba trabajando y el ordenador tenía que procesar durante unas horas. Pensé en hacer algo diferente para pasar el tiempo y recordé este juego para adivinar municipios, que ya existe a nivel global. ¿Por qué no lo adapto al público catalán y hago algo cerrado con una web y una aplicación? Me puse y con la broma, en tres horas, acabé con el modo clásico. Nació como pasatiempo para mí y para mi círculo, sin ánimo de ir más allá. Lo enseñé a un par de amigos y me propusieron publicarlo en un tuit, que se hizo viral y ahí empezó 'els947'. El nombre fue sencillo. Lo registré, lo colgué y ¡adelante!", recuerda.

Un éxito inesperado para este apasionado de la geografía. "Es una de mis aficiones de siempre. Puede parecer irónico, pero en el instituto la suspendía porque me quedaba en blanco", confiesa Arnau. El primer fin de semana registró 1.100 horas de juego. Ahora va casi por las 6.000 y más de 92.000 partidas y subiendo. "¿Por que tiene tirón la geografía? No tengo respuesta. Es un juego local, centrado en Cataluña y esto a los catalanes nos encanta, y creo que la dinámica del juego es rápida y solo necesitas unos minutos. Además, lo puedes compartir con amigos o en redes. Es una dinámica muy dinámica", señala Font.

Versiones

El modo clásico fue el primero que lanzó. Es tan fácil como apuntar el mayor número posible a contrarreloj: "Es jugar contra un reloj de dos, cinco o diez minutos. En ese tiempo hay que escribir el máximo número de municipios. Más puntos, y más arriba en la clasificación. También hay modo libre, sin tiempo, en el que algún participante ha pasado tres horas".

Si se preguntan si alguien ha conseguido poner todos los municipios catalanes, la respuesta es sí: "Los 947 municipios se han citado 289 veces. Me parece prácticamente imposible de memoria". Los más citados, son las capitales de provincia por este orden: Barcelona, Lleida, Girona y Tarragona. Entre los menos citados, Palau de Santa Eulàlia, Castellar de la Ribera y les Valls d'Aguilar. Una pista para ganar tiempo y puntos: "El truco es poner los municipios de nombre corto".

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Para conseguir atraer a más participantes, Arnau se inspiró en una aplicación para aprender idiomas que premia las rachas de lecciones y así surgió 'Municipio del día'. "Es una prueba diferente y rápida que, en menos de un minuto se hace, y se tiene que adivinar cuál es. Se consigue de diferentes formas: doy pistas como la provincia o la comarca o la letra por la que empieza. Otro reto es hacer una ronda de municipios de una comarca. Es una dinámica que cambia y anima a volver otro día".

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Dentro de esa opción, se puede complicar algo más: "Se da la silueta del municipio y hay que adivinarlo. Se dan pistas. Otra posibilidad es por distancia: se muestra un mapa de Cataluña y seleccionas un municipio, y a partir de ahí hay que encontrar otro, por ejemplo, a 80 kilómetros".

Una tercera posibilidad es "Adivina el mapa", en el que "se te da un municipio y has de marcar en el mapa dónde está. A más cerca y más rápido, más puntos". Y suma una más, a petición de los usuarios, que es la de 'Països Catalans', en la que se amplía el territorio.

De momento, 'els947' se puede jugar a través de la página web y de una aplicación para iPhone. Está pendiente para Android. Más allá de las versiones del juego, Arnau ha querido crear el apartado 'Mi mapa', una sección como "un pasaporte de viaje" para ir marcando los lugares a los que se ha viajado.

Un juego que no deja de crecer. Lo siguiente será añadir más retos, y tal vez, convertirlo en un recurso educativo para descubrir con otra mirada la geografía catalana.