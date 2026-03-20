Este viernes, 20 de marzo, la banda surcoreana más popular del mundo lanza su quinto álbum de estudio tras su pausa por el servicio militar

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Bangtan Sonyeondan. Beyond The Scene. Chicos a prueba de balas. O simplemente BTS. La banda surcoreana de k-pop más seguida del mundo que ha llevado a Corea del Sur a la fama mundial y que ahora, tras cuatro años de silencio musical, está de regreso.

La respuesta a ese silencio ha llegado este viernes, 20 de marzo, con 'Arirang', el primer lanzamiento grupal tras casi un lustro en el que los siete miembros del grupo más influyente del pop dejaron de ser BTS debido al servicio militar obligatorio en el país para volver a ser, simplemente, siete chicos surcoreanos: Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung y Jeon Jungkook.

Ahora, con el estreno de su quinto álbum de estudio, que cuenta con un total de 14 canciones, BTS prepara un espectáculo sin precedentes con su gira mundial -y que tendrá dos fechas en España-.

Será este próximo sábado, 21 de marzo, cuando los cantantes regresen juntos al escenario, congregando a cientos de miles de fans con un concierto histórico y gratuito en Seúl, que será transmitido en directo por Netflix.

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La expectación es máxima. Y por eso, muchos se preguntan quiénes son realmente los apodados reyes del k-pop. Sin duda son siete trayectorias distintas. Siete personalidades radicalmente diferentes. Siete historias que explican por qué BTS no ha sido nunca solo una 'boyband'.

Antes del fenómeno

Antes de convertirse en el grupo que redefiniría el pop, BTS fue un experimento improbable dentro de la industria del k-pop.

Cuando debutaron en junio de 2013 bajo Big Hit Entertainment -hoy HYBE-, no eran el producto de una gran agencia. Eran 'outsiders'. Una pequeña compañía apostando por un grupo con un concepto más cercano al hip-hop autobiográfico que al pop prefabricado que dominaba el mercado coreano.

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RM -Kim Namjoon-, el líder, había sido un prodigio intelectual antes que un idol. Con un coeficiente intelectual de 148 y apasionado por la literatura, aprendió inglés viendo 'Friends' y siempre pareció más cómodo hablando de filosofía o arte que de fama.

Jin -Kim Seokjin-, el mayor del grupo, ni siquiera había soñado con ser cantante: estudiaba interpretación cuando fue descubierto en la calle por un cazatalentos. Durante años fue considerado el miembro "visual". Él mismo se hace llamar, de forma irónica, "the worldwide handsome". Pero su evolución vocal acabaría desmontando ese cliché.

Suga -Min Yoongi- venía de un lugar mucho más duro. Trabajó repartiendo comida mientras producía música 'underground' en Daegu. Un accidente de moto durante esa época le provocó una lesión de hombro que arrastraría durante años y que acabaría requiriendo cirugía en 2020.

J-Hope -Jung Hoseok-, había sido un bailarín en la escena urbana antes de convertirse en 'trainee'. Su desbordante personalidad ha sido clave en su fama.

Jimin -Park Jimin- dejó los estudios de danza contemporánea en Busan tras ser considerado uno de los mejores alumnos de su promoción. Su obsesión por la perfección lo llevó durante años a una autoexigencia física y mental extrema que él mismo ha reconocido.

V -Kim Taehyung-, uno de los perfiles más artísticos del grupo, llegó a las audiciones acompañando a un amigo. Acabó siendo él quien debutó. Su personalidad, su interés por la fotografía o el arte clásico y su físico lo han convertido en uno de los idols más imprevisibles.

Y finalmente Jungkook, el menor. El 'golden maknae'. Un adolescente que rechazó ofertas de grandes agencias para seguir a RM en Big Hit. Creció, literalmente, delante del público, pasando de ser un chico tímido a una de las estrellas pop más completas de su generación.

El mismo año de su debut, pocas semanas después, anunciaron el nombre del fandom: ARMY, que significa 'Adorable Representative M.C. for Youth'. Es considerado el grupo de fans más grande del mundo.

De ídolos a fenómeno cultural

Entre 2015 y 2022, BTS dejó de ser un grupo musical para convertirse en un fenómeno cultural. Álbumes como 'Wings', 'Love Yourself' o 'Map of the Soul' hablaban de temas poco habituales en el sector: salud mental, presión social, identidad y juventud.

Pese a las exigencias, lograron hitos que parecían imposibles para un grupo no anglosajón. Primer grupo coreano en liderar el Billboard 200, múltiples números uno en el Billboard Hot 100, discursos en Naciones Unidas, actuaciones en los Grammy, colaboraciones con artistas internacionales de la talla de Coldplay.

Pero el verdadero cambio fue otro: BTS abrió el mercado global al k-pop.

La pausa inevitable: el servicio militar

Pero en medio de ese apabullante éxito llegó el momento de cumplir con una obligación en Corea del Sur: el servicio militar obligatorio.

Entre 2022 y 2025, los siete miembros fueron cumpliendo su servicio de forma escalonada, empezando por Jin como miembro de mayor edad. Durante ese tiempo, BTS dejó de operar como grupo, aunque cada uno quiso experimentar la industria por separado y lanzaron sus propios discos en solitario.

Durante el servicio militar, Jin sirvió como instructor tras completar el entrenamiento básico. J-Hope fue uno de los primeros en compartir imágenes de su adaptación a la vida militar. RM y V sirvieron en unidades diferentes, con RM destacando por su participación en actividades culturales dentro del ejército. Jimin y Jungkook se alistaron juntos, manteniendo la dinámica y la amistad que siempre ha definido su relación. Suga realizó servicio alternativo como trabajador social debido a su lesión previa de hombro.

No fue hasta junio del año pasado cuando los siete artistas lo completaron y, desde entonces, han estado centrados en la creación de un nuevo álbum como grupo y en el tan esperado regreso.

'Arirang', el regreso

El lanzamiento de 'Arirang' este 20 de marzo marca algo más que un 'comeback'. El título remite a una de las canciones tradicionales más importantes de Corea, reinterpretada innumerables veces a lo largo de la historia. Elegir ese nombre parece una declaración de intenciones: BTS no vuelve solo como grupo pop, vuelve como símbolo cultural.

El 'single' principal del álbum, 'SWIM', se centra en la determinación de seguir adelante a pesar de las turbulentas olas de la vida.

Como explica Hybe, "en lugar de resistirse a la corriente, la canción presenta la decisión de avanzar a su propio ritmo como una expresión de amor por la vida misma". Y el objetivo de los siete cantantes es claro: transmitir a ARMY que siempre podrán contar con ellos.