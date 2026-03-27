Las entradas para estas dos nuevas fechas de la artista salen a la venta este mismo viernes a partir de las 14:00 horas

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Tras la gran demanda de entradas en tiempo récord este viernes, 27 de marzo, en la venta general, Shakira ha anunciado dos nuevas fechas para sus conciertos en España dentro de su gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. Alcanzan así un total de 11 shows programados, superando el récord de Bad Bunny en la capital española, donde tiene previsto 10 noches.

Las entradas para estas nuevas citas, fechadas para el sábado 10 y domingo 11 de octubre, salen a la venta este mismo viernes a partir de las 14:00 horas, a través de los canales oficiales como Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés Entradas, en lo que se prevé será otra auténtica batalla entre fans por conseguir un asiento.

Así, la intérprete de 'Loba' también actuará los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y el 2, 3 y 4 de octubre. En total, si se completan todos los aforos y la compositora no suma más fechas, 550.000 personas podrán disfrutar de los espectáculos, que tendrán lugar en el Iberdrola Music.

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En este sentido, Live Nation recomienda a los fans registrarse previamente en las plataformas oficiales de venta y acceder con antelación para aumentar sus posibilidades.

Desde que se confirmaron las primeras actuaciones, la respuesta del público español ha sido absolutamente masiva, con colas virtuales de miles de personas y entradas que desaparecían en cuestión de horas. Este fenómeno confirma el gran momento que vive la artista tras el lanzamiento de su último álbum y su regreso a los escenarios internacionales.

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España se ha convertido en una de las grandes apuestas europeas de la gira, con Madrid como epicentro de una residencia musical que promete marcar un antes y un después en los grandes espectáculos en directo.

La ampliación hasta 11 conciertos refleja no solo el éxito comercial, sino también el vínculo especial que Shakira mantiene con el público español. Cabe recordar que estuvo viviendo en el país durante más de una década antes de su divorcio de Gerard Piqué.

Los fans pueden esperar canciones emblemáticas como 'Hips Don't Lie', 'La Tortura', 'Ojos así', 'Ciega, sordomuda' o 'Waka Waka', además de los nuevos temas de su último trabajo discográfico, que da nombre a la gira.

En cuanto a los precios, las entradas presentan una gran variedad dependiendo de la ubicación. Las más económicas parten aproximadamente desde los 70 euros en las zonas más alejadas del escenario, mientras que las entradas de pista o gradas más cercanas rozan los 200 euros. Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, también existen paquetes VIP. El más caro alcanza los 1.000 euros.