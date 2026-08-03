Ariana Grande ha anunciado que se alejará de los focos tras su gira debido al "constante escrutinio público" que sufre por su físico

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Tres días después de estrenar su nuevo disco 'petal', Ariana Grande ha sorprendido a todos sus seguidores con una noticia que casi nadie esperaba. Tras estrenar el álbum y el videoclip de su nuevo single, la cantante ha recibido una ola de críticas y de insultos a través de las redes sociales en los que se cuestiona su estado de salud debido a su físico.

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Harta de los comentarios y de las críticas que lleva recibiendo en los últimos años, Ariana Grande ha tomado una drástica decisión y ha comunicado que se alejará de los focos tras acabar su gira ‘ The Eternal Sunshine Tour’.

Ariana Grande confirma que se retira del foco público

De esta forma, la intérprete de 'Into you' ha querido mantener los compromisos profesionales con sus fans y, tras acabar con esta gira de conciertos que finalizará en Londres, se retirará de los escenarios.

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La decisión que ha tomado afecta a parte de su agenda profesional ya que, con este retiro, la cantante no participará en el musical ‘Sunday in the Park with George’, en Londres, que tenía programado.

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Ariana Grande ha confirmado que su retiro se debe al "escrutinio público constante" que ha estado recibiendo en los últimos años debido a los miles de comentarios que recibe cuestionando su estado de salud.

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Ha sido uno de los representantes de la artista el que ha confirmado la noticia a 'People' y 'Deadline'. En sus declaraciones, el manager sostiene que Ariana Grande "se alejará temporalmente de la vida pública" al acabar el tour en Londres el próximo 1 de septiembre.

"Está deseando terminar la gira por todo lo alto, con buena salud y feliz, para luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y sus apariciones públicas, que le han supuesto un escrutinio público interminable y constante", explicó este representante.

Además, agregó que la gira, que comenzó el pasado 6 de junio en California, "ha sido una experiencia maravillosa para ella": "Quiere mucho a sus fanáticos y ha disfrutado muchísimo cada minuto del tour".

Las críticas a Ariana Grande por su supuesto estado de salud

En los últimos meses, Ariana ha estado en el foco mediático y ha recibido numerosos comentarios por parte del público, que cuestiona su aspecto físico y su estado de salud al considerar que la artista padece un trastorno de alimentación.

La cantante de 33 años lanzó el pasado viernes su octavo álbum de estudio, ‘petal’, y el videoclip de su sencillo del mismo nombre ha intensificado el debate en redes sociales sobre su salud.

Una fuente cercana a la también actriz recalcó a 'People' que el espectáculo que ofrece en sus conciertos "es muy físico y requiere una gran capacidad atlética", y aseguró que "actúa de manera saludable y con éxito a un nivel muy alto noche tras noche".

La revista confirmó que la artista no participará en la reposición del musical ‘Sunday in the Park with George’, en el West End de Londres, prevista para el próximo verano y donde iba a compartir escenario con su compañero de reparto en ‘Wicked’ Jonathan Bailey.