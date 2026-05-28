Cynthia Erivo denuncia que las burlas tras proteger a Ariana Grande en una alfombra roja estuvieron marcadas por prejuicios raciales

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La actriz Cynthia Erivo ha asegurado que la reacción en redes sociales al incidente vivido junto a Ariana Grande durante el estreno de Wicked: For Good en Singapur estuvo marcada por prejuicios raciales y estereotipos hacia las mujeres negras.

La intérprete, protagonista de la película musical, reconoce además que toda la polémica llegó a hacerle replantearse incluso la campaña de promoción de cara a los Oscar. Los hechos ocurrieron cuando un hombre saltó la barrera de seguridad durante el estreno y se abalanzó sobre las actrices en plena alfombra roja, tanto ella como Ariana Grande se sintieron “aterrorizadas”.

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“Nadie se movió. Nadie hacía nada. Así que me moví yo”, recuerda la actriz. Erivo explica que intervino porque el hombre no soltaba a Ariana Grande y que actuó de forma instintiva para apartarlo.

“El espacio personal sigue siendo espacio personal”

La actriz ha defendido que la situación fue mucho más grave de lo que parte del público interpretó posteriormente en internet: “Un desconocido es un desconocido. El espacio personal sigue siendo espacio personal. No pertenece a nadie aunque creas conocer a esa persona”, afirmó.

El hombre, identificado como Johnson Wen y conocido por protagonizar incidentes similares en eventos públicos, terminó siendo condenado a nueve días de cárcel. Según la entrevista ofrecida por el medio 'Variety', tras viralizarse las imágenes, numerosos usuarios en redes sociales comenzaron a bromear con que Cynthia Erivo actuaba como “guardaespaldas” de Ariana Grande. Una reacción que la actriz considera profundamente ligada a estereotipos raciales.

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“Así es como se ve a las mujeres negras”

Erivo sostiene que muchos de los comentarios se centraron en su físico, su complexión o incluso su imagen, “se burlaban de mi cuerpo, de mi figura, de que soy calva, de mi aspecto”, lamentó.

La actriz considera que automáticamente se asumió que debía ocupar el rol de protectora por su apariencia física y denuncia que esa percepción nace de prejuicios muy arraigados. “Estoy segura de que mucha gente dirá que no tiene nada que ver con el racismo. Pero sí tiene que ver”, aseguró.

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La polémica afectó a su campaña para los Oscar

La actriz reconoce que todo lo ocurrido le afectó profundamente a nivel personal y profesional. Tanto, que llegó a sentirse incómoda con la posibilidad de exponerse públicamente durante la temporada de premios. “Sentí que mi humanidad había sido ultrajada”, confesó.

Erivo explica que algo que hizo “de manera instintiva” acabó convertido en una narrativa que no reconocía y que le hizo sentir que no quería seguir sometiéndose a ese tipo de juicio público. La primera entrega de Wicked fue uno de los grandes fenómenos de taquilla de 2024, recaudando más de 765 millones de dólares en todo el mundo y logrando dos premios Oscar.

Sin embargo, la secuela, Wicked: For Good, tuvo una acogida más discreta en taquilla y quedó fuera de las nominaciones a los premios de la Academia.