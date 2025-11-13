Un fan asalta a Ariana Grande durante la premiere de ‘Wicked’ en Singapur

Alberto Rosa 13 NOV 2025 - 19:17h.

El individuo, conocido en redes como ‘Pyjama Man', también se subió al escenario en un concierto de Katy Perry en Sidney

La cantante y actriz Ariana Grande ha vivido un asalto de parte de un fan durante la premiere de ‘Wicked’ en Singapur. Ha sido su compañera de reparto, Cynthia Erivo la que ha tratado de interponerse entre el individuo y la artista para defenderla.

Las actrices Ariana Grande, Michelle Yeoh y Cynthia Erivo acababan de salir de la mano a la alfombra roja durante el estreno de ‘Wicked: Ford Good’ cuando un fan saltó una de las vallas de seguridad y corrió hacia ellas.

Así ha quedado reflejado en varios vídeos compartidos en redes sociales en los que se ve como el joven agarra de forma brusca a Ariana, que se queda paralizada. Rápidamente llega la reacción de su compañera de reparto, Cynthia Erivo, que a empujones logra apartar al asaltante.

Segundos después intervienen los agentes de seguridad que cogen en volandas al intruso, llevándoselo de allí mientras las intérpretes han continuado el recorrido rodeadas de fans.

Según el medio 'The Straits Times', el atacante fue empujado de nuevo hacia el otro lado de la valla y luego escoltado fuera del recinto por el personal de seguridad.

En cuanto a la identidad del agresor, se trata de un hombre identificado como Johnson Wen, un australiano de 25 años conocido en redes sociales como ‘Pyjama Man’.

En su cuenta de Instagram, Wen publicó poco después un video del incidente con el mensaje: “Querida Ariana Grande, gracias por dejarme aparecer en la alfombra amarilla a tu lado”.

Los usuarios lo han descrito como un “intrusso serial en eventos públicos”. En los últimos meses ha irrumpido en escenarios de artistas como Katy Perry durante su concierto en Sidney en junio de 2025 y The Weeknd. También logró colarse en la pista del 100 metros masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024.