Celia Molina Santander, 29 JUL 2026 - 11:31h.

El cantante, que dio un concierto en el marco de la Semana Grande de Santander, tuvo que dejar de cantar para reprender a un fan

Lo único que come David Bustamante tras perder 20 kilos: "Ni un día trampa"

Compartir







David Bustamante ha protagonizado un tenso momento en su último concierto, que tuvo lugar en la Plaza Porticada de Santander en el marco de la Semana Grande de la ciudad. El cantante se vio obligado a detener su show cuando se dio cuenta de que uno de los asistentes estaba molestando entre el público y se dirigió a ellos directamente.

"Si os está molestando, solo tenéis que decírmelo", comentó el artista desde el escenario, recibiendo una respuesta afirmativa del grupo de personas afectadas. En el vídeo, se ve cómo un hombre, en estado de embriaguez y sin camisa, le contesta con vehemencia.

"Si no te comportas, te vas fuera, amigo. Los demás han venido a disfrutar. Si vuelves a molestar, solo tenéis que decírmelo y te tendrás que ir. Lo siento muchísimo, me alegro de que estés aquí como uno más, pero que la fiesta nuestra no estropee la fiesta de los demás. Lo siento, pero hay sitios para todo, hay sitios para beber y hay sitios para escuchar música", le dijo Bustamante.

El hombre ebrio fue expulsado por el equipo de seguridad

Y lo que, inicialmente, había sido una advertencia, acabó convirtiéndose en una expulsión oficial. Al ver que el espectador no cesaba en su mal comportamiento, el cantante llamó al equipo de seguridad, cuyos miembros se llevaron al individuo y lo sacaron del recinto. Después de varios minutos, el concierto continuó con normalidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Bustamante no es el único artista que, en los últimos meses, se ha visto obligado a detener uno de sus directos para reprender a uno de los espectadores. El pasado mes de abril, la italiana Laura Pausini, se vio en la misma situación pues, durante uno de sus conciertos en Madrid, le dijo a uno de sus asistentes que sus espectáculos no eran "un lugar para beber".

Posteriormente, en el inicio de la etapa latinoamericana de su gira, la cantante también se enfadó con los fans que veía en la primera fila: "Tengo que parar, lo siento. ¿Quién está ocupando la primera fila? Señor, necesita irse un poco más allá, porque los de la primera fila pagan mucho, pero no se saben mis canciones. Mirad a lo lejos cantan todos y los de la primera fila no cantan. Chicos de la primera fila, moved los labios", se quejó la italiana y su comentario sobre el escenario se hizo viral.