La ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi se conoció en noviembre de 2025, después de que empezaran a surgir rumores cuando ambos dejaron de aparecer juntos en algunos compromisos

El aplaudido discurso de Los Javis al recoger su premio en Cannes: “La bola negra es algo que llevamos dentro nuestra comunidad: un dolor"

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Javier Ambrossi y Javier Calvo afrontan una nueva etapa en sus vidas en la que ya han dejado de ser pareja, pero continúan siendo compañeros inseparables en lo profesional y, sobre todo, familia.

Así lo han explicado los propios Javis en una entrevista conjunta concedida a 'El País Semanal', la primera que protagonizan juntos desde que trascendió su separación, en la que se han sincerado sobre cómo ha cambiado su relación y sobre el momento personal y profesional en el que se encuentran.

"Ya no somos pareja, pero somos familia", ha sentenciado Ambrossi durante la conversación. Una frase que resume la situación actual de dos personas que llevan más de una década formando una vida en común y que, pese a haber puesto punto final a su relación sentimental, no han querido renunciar al vínculo que les une.

De hecho, Ambrossi ha asegurado algo que puede resultar sorprendente después de una ruptura: "Todo ha mejorado y le quiero muchísimo más desde un lugar más sano".

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Calvo, por su parte, ha coincidido en que la nueva situación les ha permitido mantener una relación más sana. "Ahora cada uno se enriquece por su lado y podemos avanzar. Hay más admiración y menos competición", ha añadido.

Su ruptura en pleno rodaje

La ruptura de Los Javis se conoció públicamente en noviembre de 2025, después de que empezaran a surgir rumores cuando ambos dejaron de aparecer juntos en algunos compromisos. El citado medio confirmó entonces que habían terminado su relación sentimental, aunque continuarían trabajando juntos a través de su productora, Suma Content.

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Meses después, Ambrossi explicó lo que había ocurrido y reconoció que la relación había sido muy intensa. Y es que, además, su ruptura se produjo mientras estaban inmersos en el rodaje de 'La bola negra', lo que hizo que el proceso fuese todavía más complicado. El propio Ambrossi ha reconocido en la citada entrevista que fue "difícil": "Nos separamos a mitad del rodaje y fue difícil. Aún hoy sigue siendo difícil porque yo creía que íbamos a estar juntos para siempre".

Sin embargo, también ha aseverado que cuando comprendieron que no podían continuar como pareja, tomar la decisión de abrir esa puerta terminó siendo beneficioso para ambos: "Cuando te das cuenta de que no puedes seguir, abrir la puerta es lo mejor que te puede pasar".

Antes, ha explicado Ambrossi, su vida personal y su trabajo estaban completamente mezclados y no existía prácticamente espacio para que cada uno pudiera crecer individualmente. Ahora, "hemos mejorado porque antes estábamos empañando toda nuestra vida personal con el trabajo y no había espacio para el crecimiento. Y ahora, cuando vamos a currar, nos ponemos a currar y ya", ha señalado.

Sobre 'La bola negra' y su inminente estreno

Todo este proceso personal ha coincidido con uno de los trabajos más ambiciosos de su carrera. 'La bola negra', que se estrena este próximo 25 de septiembre tras pasar por los festivales de Toronto y San Sebastián, es el segundo largometraje dirigido por ambos después de 'La llamada'. Parte de las cuatro páginas conservadas de una obra inacabada de Federico García Lorca.

Los Javis han desarrollado el proyecto junto al dramaturgo Alberto Conejero, tomando también como inspiración 'La piedra oscura'.

La película plantea una ucronía construida alrededor de tres épocas y tres historias conectadas por el deseo, la sexualidad, el dolor, la memoria y la herencia. Una de las líneas argumentales parte de Sebastián, un soldado del bando sublevado que durante la Guerra Civil custodia a Rafael Rodríguez Rapún, ingeniero, futbolista y secretario de La Barraca, además de uno de los grandes amores de Lorca.

La familia del escritor colaboró con el proyecto y llegó a facilitarles las cuatro páginas originales de 'La bola negra', un momento que Ambrossi describe como "mágico". La cinta juega con la pregunta de qué habría ocurrido si Lorca hubiera terminado aquella obra y cómo ese manuscrito podría haber sobrevivido y pasado de generación en generación.

Penélope Cruz interpreta a una vedete vinculada al mundo del cuplé, mientras que el reparto principal está encabezado por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González y Milo Quifes. También participan Lola Dueñas, Glenn Close, Natalia de Molina, Albert Pla, Antonio de la Torre, Mona Martínez, Julio Torres, Nuria Mencía, María Morales, Daniel Ibáñez y otros intérpretes.