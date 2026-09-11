Este inconveniente ha ocurrido justo cuando la organización ultima los preparativos de la nueva edición de los galardones, que se celebrará el próximo 23 de octubre

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La Fundación Princesa de Asturias se ha visto obligada a lanzar una comunicado ante la aparición de perfiles falsos y comunicaciones fraudulentas que están utilizando su identidad y la de la princesa Leonor.

Este inconveniente ha ocurrido justo cuando la organización ultima los preparativos de la nueva edición de sus prestigiosos galardones, cuya ceremonia se celebrará el próximo mes de octubre en Oviedo y que volverá a reunir a algunas de las figuras más relevantes del panorama internacional.

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La institución ha alertado de que estas suplantaciones pueden tener una finalidad económica y ha pedido a quienes hayan podido recibirlas que extremen las precauciones y, en caso de verse afectados, acudan a las autoridades.

El comunicado de la fundación

La propia Fundación ha incorporado a su página web un aviso específico bajo el epígrafe "Advertencia estafas" en el que pone en conocimiento de los ciudadanos la existencia de estas prácticas.

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Según ha explicado, se han detectado "perfiles falsos y comunicaciones fraudulentas en redes sociales, que usurpan la identidad de la Fundación Princesa de Asturias y de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, para realizar proposiciones de carácter económico y/o recaudar dinero".

Asimismo, la institución ha dejado claro que ni la Fundación ni la heredera al trono utilizan sus canales para solicitar dinero a particulares. "La Fundación Princesa de Asturias advierte de que no dispone de programas de ayuda económica, subvención de proyectos, sorteos u otros mecanismos de naturaleza monetaria, destinados a ciudadanos particulares", señala el comunicado.

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Y han añadido: "Su Alteza Real la Princesa de Asturias no solicita, ofrece o gestiona aportaciones económicas bajo circunstancia alguna a través de esta Fundación".

Por ello, cualquier comunicación que afirme lo contrario debe considerarse falsa. "Cualquier mensaje o perfil que afirme lo contrario carece de legitimidad", advierte la Fundación, que recuerda que la información oficial debe consultarse a través de sus canales institucionales y de los de la Casa Real.

La organización ha recomendado además a quienes puedan haberse visto afectados que pongan los hechos "en conocimiento de las autoridades competentes".

Y zanja: "La Fundación lamenta las posibles molestias y daños generados en su nombre a través de estas prácticas delictivas".

Los detalles sobre la edición de los premios de este año

La alerta coincide con la recta final de la edición de este año de los Premios Princesa de Asturias, que se celebrará el próximo 23 de octubre. Los galardones alcanzan este año su 46ª edición y volverán a reconocer a ocho personas, instituciones o colectivos en las diferentes categorías.

Entre los nombres que ya han sido anunciados se encuentran Patti Smith, que recibirá el Premio Princesa de Asturias de las Artes; Studio Ghibli, distinguido con el de Comunicación y Humanidades; los científicos David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer, reconocidos en Investigación Científica y Técnica; la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en Cooperación Internacional; y el historiador, periodista y ensayista Timothy Garton Ash, en Ciencias Sociales.

A ellos se suman otros dos nombres que no han pasado desapercibidos: Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes, y el escritor británico Julian Barnes, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras. La astronauta estadounidense Christina Koch completa el listado como Premio Princesa de Asturias de la Concordia.