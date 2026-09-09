Candela Hornero Madrid, 09 SEP 2026 - 13:00h.

La princesa Leonor otorgará el premio al escritor británico el próximo octubre en Oviedo

El funeral del rey Harald V de Noruega, en directo: la familia real noruega acompaña al féretro del monarca en una procesión solemne

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Hoy Noruega despide al rey Harald V en un gran funeral de Estado en la Catedral de Oslo, 12 días después de su fallecimiento a los 89 años. Anoche, el rey Haakon VIII, que fue coronado recientemente como nuevo rey de Noruega; y la reina Mette-Marit ofrecieron la primera cena el Palacio Real de Oslo.

A la íntima cena de este pasado martes han acudido miembros de la realeza de diferentes monarquías, entre ellos el Rey Felipe VI y la Reina Letizia, acompañados por la reina Sofía, que llegaron por la tarde al Grand Hotel de Oslo, situado en el centro de la ciudad y cerca de la Catedral. El encuentro fue, según los medios noruegos, en un ambiente distendido y lejos del formato tradicional que suelen acompañar a este tipo de actos.

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A la llegada al hotel, antes de acudir a la cena, se pudo ver a la reina Letizia vestida de riguroso luto y con un estilo de ropa aparentemente cómodo. Además, llevaba un pequeño bolso colgado del brazo y en la mano agarraba una tablet y un libro, que ha despertado la curiosidad.

¿Cuál es el libro que llevaba la reina Letizia?

Si observamos con detalle, podemos ver que el libro con una portada verde y una colorida ilustración en la parte central, pertenece al título de El loro de Flaubert de Julian Barnes, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026.

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La obra publicada en 2015 trata de Geoffrey Braithwaite, un médico inglés viudo que emprende un viaje obsesivo a Francia para rastrear el auténtico loro disecado que inspiró el cuento Un corazón sencillo de Gustave Flaubert.

El premio al escritor británico Julian Barnes fue anunciado por el jurado el pasado mes de junio en Oviedo, quienes destacaron su condición como narrador y ensayista. "Barnes ofrece una visión lúcida, cálida y compasiva del género humano, y emplea la memoria como configuradora de identidad sin renunciar a la imaginación, con el amor como principio esencial. Su obra reelabora, con mirada europeísta, la historia de la literatura, el arte, la música e incluso la gastronomía, hasta alcanzar un estilo único, que lo singulariza dentro de una generación de autores británicos especialmente brillantes, que ha marcado la literatura contemporánea", señaló el jurado.

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Parece que Letizia se está preparando para el recibimiento que le hará la princesa Leonor a finales de octubre en Oviedo para otorgarle el galardón en el Teatro Campoamor. Bernes tiene 80 años y padece un tipo de cáncer raro que actualmente mantiene controlado con tratamiento.

Su última obra, 'Despedidas', salió a la luz a finales del 2025. Con ella, el autor asegura que ha trasmitido todo lo que le quedaba como escritor, aunque de momento no ha anunciado una despedida real.