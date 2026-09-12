La intérprete de ‘My Heart Will Go On’ fue diagnosticada, a los 54 años, con el Síndrome de la Persona Rígida

Una rara enfermedad neurológica amagó con retirarla de los escenarios para siempre

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Céline Dion ha regresado este sábado a los escenarios, tras seis años de ausencia. El estadio multiusos Plenitude Arena, en el distrito financiero de la capital francesa de la Défense, acoge el primero de sus 16 conciertos en la ciudad del Sena.

La reaparición de la diva esconde una increíble historia de superación. El cáncer le arrebató a su marido y a uno de sus hermanos en un mismo mes, y una rara enfermedad neurológica amagó con retirarla de los escenarios para siempre.

El diagnóstico de su enfermedad

Seis años más tarde, otro golpe. La intérprete de ‘My Heart Will Go On’ (1997) fue diagnosticada, a los 54 años, con el Síndrome de la Persona Rígida (SPS), un trastorno neurológico y autoinmune extremadamente raro que afecta directamente al sistema nervioso central.

Para una artista que vive del escenario y de su público, esa dolencia, para la que no hay una cura conocida, sino apenas paliativos, habría significado un punto final en su carrera. No para Dion.

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Una rehabilitación física y vocal, un ajuste de su tratamiento médico y una reconstrucción de su técnica vocal permitieron que la cantante reapareciese en uno de los momentos más memorables de los últimos años.

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El 26 de julio de 2024, en medio de una intensa lluvia veraniega, la canadiense cantó, desde la Torre Eiffel, ‘Hymne à l’amour’, de la leyenda francesa Édith Piaf. La fecha no era una cualquiera: era la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París.

Tras ese hito, Dion optó por exponer su vulnerabilidad antes que esconderla. En el documental ‘I Am: Celine Dion’ (2024), mostró las crisis convulsivas y las sesiones de terapia, dejando claro que su regreso no significaba la curación total, sino la capacidad de convivir con una enfermedad crónica sin renunciar a lo que más le gusta hacer en la vida.

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La fuerza interior que mueve a la cantante sigue siendo un misterio. La diva ha dado algunas pistas en las contadas entrevistas que ha concedido, como la que acordó con Vogue Francia en 2024.

"Empecé preguntándome: ¿por qué a mí? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Soy la responsable? La vida no te da respuestas; solo tienes que vivirla. Tengo esta enfermedad por una razón desconocida. Tengo dos opciones: o entreno como una atleta y trabajo muy duro, o me desconecto y se acabó (…) Elegí trabajar en cuerpo y alma ¡Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel!".

El síndrome de la persona rígida

El síndrome de la persona rígida es un trastorno neurológico raro de causa autoinmune, cuya prevalencia real se desconoce pero se estima que hay entre uno y dos casos por millón de personas.

Los síntomas que produce sobre todo es rigidez en el cuerpo: tronco y en las extremidades. El paciente también puede tener deformación de la columna vertebral.

Esto ocurre, expone la neuróloga de la Clínica Universidad de Navarra Marta Marín, porque hay una contracción simultánea de los músculos agonistas y antagonistas.

Normalmente, el ser humano cuando contrae un músculo, el contrario hace una acción antagónica, es decir, se relaja para compensar. Pero con la enfermedad que padece Celine Dion, ese no se consigue relajar porque existe un exceso de actividad y una contracción de ambas partes.