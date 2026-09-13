"Mi hermana pagó 118.000 reales brasileños para entrar luciendo tan hermosa como era, solo para morir en mis brazos", lamentó Djianne Vieira

La autopsia determinó que la muerte de Andreia Gaspar fue por causas naturales y la defensa del médico la desvincula del procedimiento

Compartir







MadridLa empresaria brasileña Andreia Vieira Gaspar murió hace un mes, concretamente el 12 de agosto, tras someterse a seis cirugías estéticas simultáneas en el rostro. Había estado viviendo en Madrid y tenía 51 años.

Su fallecimiento, del que informó la TV Anhanguera de Brasil, nos recuerda a otros casos como el de la joven mexicana Adriana García, que también había sido operada antes, o el de la influencer Olivia Oras, aunque ésta falleció durante la intervención.

Andreia, en cambio, perdió la vida después de haber permanecido más de ocho horas en quirófano para un reposicionamientos de tejidos y músculos, modificación de la línea del cabello, reposición del mentón, ritidoplastia profunda y liposucción en el cuello.

"Pagó 118.000 reales para morir en mis brazos", lamentó su hermana

"Mi hermana pagó 118.000 reales brasileños para entrar luciendo tan hermosa como era, solo para morir en mis brazos", lamentó Djianne Vieira acerca de lo sucedido en la ciudad de Goiânia (Brasil).

PUEDE INTERESARTE Muere el influencer Igho Ubiribo tras someterse a una operación de alargamiento de pene en Tailandia

Residente en España los últimos cinco años, la empresaria viajó este verano a su país natal para realizarse el procedimiento estético con el otorrinolaringólogo Lessandro Martins, según indicó su familia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La web g1 de 'Globo', a la que está afiliada la TV Anhanguera, recoge que la hermana declaró a esta televisión brasileña que vio la lengua de su hermana muy hinchada. No podía cerrar la boca. Entonces, avisó al equipo médico.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Su estado de salud empeoró transcurrido un tiempo desde la cirugía. Según comunicó la defensa del doctor que la operó, "la paciente comió, habló y se encontraba bien hasta que enfermó horas después".

La autopsia clasificó la muerte por causas naturales

"El Dr. Lessandro participó junto con otros médicos en las maniobras de reanimación que duraron unas dos horas", añadió acerca de los intentos por revertir la crítica situación de la mujer.

"Según la autopsia realizada por el Servicio de Verificación de Defunciones, se identificó trombosis coronaria aguda en la arteria coronaria principal izquierda, en un corazón sin enfermedad aterosclerótica, además de infartos pulmonares bilaterales", apuntó el mismo texto.

Por lo tanto, menciona que el fallecimiento de Andreia "se clasificó como debido a causas naturales". Aparte de esto, la defensa del doctor aseguró que no existe relación entre las cirugías y lo ocurrido posteriormente:

"Tres dictámenes periciales, elaborados por profesionales distintos e independientes, analizaron el caso y concluyeron, de manera convergente, que no existe ningún vínculo causal, directo, indirecto o contributivo, entre las acciones del Dr. Lessandro y la muerte".

"No existen elementos de negligencia o imprudencia", apuntaron

"No existen elementos que caractericen negligencia, imprudencia o incompetencia", concluye el comunicado que publica 'Globo'. En él se lamenta "profundamente" lo sucedido, además de proporcionarse detalles del proceso previo a la intervención estética.

Desde el Ministerio Público solicitaron la apertura de una investigación policial para esclarecer los hechos por si pudo haberse cometido un homicidio, según la web g1 del citado medio.