El primer concierto de la cantante colombiana en España está previsto para este próximo viernes, 18 de septiembre, en el Estadio Shakira

La residencia europea de Shakira llega a Madrid con 12 conciertos y un festival cultural: "España es latina"

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Shakira ya está en Madrid. La cantante colombiana ha aterrizado este lunes, 14 de septiembre, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde decenas de seguidores aguardaban impacientes su llegada a la capital.

Entre gritos, música, móviles, vinilos para firmar y muestras de cariño, la artista se ha reencontrado con el público español apenas unos días antes de inaugurar uno de los proyectos más ambiciosos de toda su carrera: una residencia de 12 conciertos con la que pondrá el broche de oro a su gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran'.

La expectación alrededor de su llegada era máxima. Shakira, que vuelve a España después de varios años alejada de los grandes escenarios del país, se ha mostrado cercana y sonriente durante su encuentro con los medios y los fans que la esperaban en el aeropuerto.

Las declaraciones de Shakira al llegar al aeropuerto

"Nos lo vamos a pasar súper bien. Vuelvo a España con la ilusión de dar lo mejor de mí. Aquí he sido feliz, pasé los años más importantes de mi vida y también momentos duros", ha asegurado la artista al ser preguntada por lo que tiene preparado para las próximas semanas.

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Y no parece que vaya a tratarse solo de una sucesión de conciertos. La propia Shakira ya había adelantado que el público se encontrará con numerosos elementos inesperados durante su estancia en Madrid. "Habrá muchas sorpresas", ha afirmado al hablar de un proyecto para el que ha querido implicarse personalmente y que pretende convertir la capital española durante varias semanas en un gran escaparate de la cultura latina.

Asimismo, la compositora colombiana ha reivindicado el motivo que se esconde tras la creación de su residencia. "Por eso quise no solamente venir para cantar y bailar con ustedes, sino que también fue mi deseo elevar todo un lugar en el que podamos reconocernos mutuamente, un lugar en el que se pueda recorrer nuestra cultura latina rodeados de artes, cine gastronomía... Siento que de verdad somos solo una nación latina. Y lo que antes era el Atlántico un océano que nos separaba hoy es un lazo que nos une", ha añadido.

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La residencia de Shakira

La llegada de la intérprete de 'Loba' a Barajas se ha producido apenas cuatro días antes de que arranque oficialmente su residencia. El primer concierto está previsto para el viernes, 18 de septiembre, en el Estadio Shakira, el recinto temporal levantado en Iberdrola Music, en Villaverde, diseñado para acoger sus actuaciones.

La colombiana ofrecerá 12 conciertos repartidos entre septiembre y octubre: 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre. La previsión es que más de 600.000 personas pasen por el recinto durante las 12 jornadas, en uno de los mayores acontecimientos musicales programados en España este año.

Y es que la residencia nace con una dimensión mucho mayor que la de un espectáculo musical convencional. Alrededor del escenario se ha creado Macondo Park, una ciudad efímera inspirada en el universo de Gabriel García Márquez y, especialmente, en el mítico Macondo de 'Cien años de soledad'.

El recinto se integra dentro del proyecto 'Es Latina', una celebración de la cultura latinoamericana que reunirá música, literatura, gastronomía, moda, arte, cine y otras disciplinas. La idea es que los espectadores puedan llegar varias horas antes del concierto y permanecer en el espacio para disfrutar de toda la programación.

Entre los espacios que podrán visitarse se encuentra La Biblioteca, una propuesta desarrollada junto a Penguin Random House que rendirá homenaje a la literatura iberoamericana y a algunos de los autores y libros que han marcado a Shakira. También habrá un Mercado gastronómico con propuestas latinoamericanas y la participación del chef Rafa Zafra, además de El Taller, dedicado a la moda y al talento creativo.

Uno de los grandes atractivos será además el Museo de Shakira, en el que los seguidores podrán recorrer diferentes etapas de su trayectoria a través de materiales seleccionados por la propia artista. La exposición estará organizada alrededor de tres conceptos: su condición de icono cultural, su impacto social y la celebración de la cultura latina.

La programación musical tampoco se limitará a Shakira. Por el recinto pasarán artistas como Amaia, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Yerai Cortés, Lia Kali, Maro, Gale, SANTOS BRAVOS, Aria Vega, Louta o Ángeles Toledano, entre otros.