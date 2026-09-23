La canción se ha mantenido 23 semanas en la cima de la lista Billboard Hot 100, superando incluso 'All I Want for Christmas Is You' de Mariah Carey

'Choosin' Texas' no solo habla de desamor, sino que trata el sentimiento de pertenencia y como esto puede ocasionar una ruptura en una pareja

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La cantante Ella Langley ha hecho historia con 'Choosin' Texas', una canción que se ha mantenido 23 semanas en la cima de la lista Billboard Hot 100. De esta forma, se ha convertido en el número 1 más duradero de la historia de Estados Unidos, superando incluso 'All I Want for Christmas Is You' de Mariah Carey.

El tema salió a la luz en octubre de 2025 como el primer sencillo del álbum Dandelion de la cantante y compositora estadounidense de tan solo 27 años. Fue en noviembre cuando este quinto sencillo de su carrera entró en la lista Billboard, convirtiéndose pocas semanas después en su primera canción en alcanzar el top 10.

En febrero, el tema de género country alcanzó la cima, donde se ha mantenido durante 23 semanas, superando anteriores récords, como el que poseía Mariah Carey y su famoso tema navideño con el que aguantó 22 semanas en el número 1. También ha superado a Whitney Houston y su 'I will always love you', un tema que se mantuvo 14 semanas en lo más alto.

La cantante estadounidense de 27 años ha conseguido llevar el country a lo más alto

'Choosin' Texas' narra la historia de una mujer residente en Tennessee que ve cómo su pareja se marcha a Texas por otra mujer. Se trata de una canción que no solo habla de desamor, sino que trata el sentimiento de pertenencia y como esto puede ocasionar una ruptura en una pareja.

Ella Langley, que ha conseguido llevar el country a lo más alto, se ha mostrado muy agradecida en un vídeo publicado en sus redes sociales. "Muchísimas gracias por amar esta canción, por escucharla. Me estoy quedando sin hipérboles para describir cómo me siento", ha comenzado.

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"Voy a salir a celebrarlo esta noche. Estoy muy emocionada de vivir un momento así. Muchísimas gracias", continuaba.

La lista Billboard, la más importante para el sector musical en Estados Unidos, combina datos de streaming, reproducción en radio y ventas para determinar las canciones más populares cada semana.