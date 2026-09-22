Será el próximo 10 de octubre y contará con artistas como María Parra, que presentará en primicia su single 'Open Heart'

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El próximo 10 de octubre se celebra la primera edición de 'SONAMOS', un encuentro que impulsa la creación musical femenina. Será en Campo de Criptana (Ciudad Real) y reunirá investigación, conversación pública y música en directo con artistas como con María Parra, Marina Paredes y María del Mar Poyatos.

Esta iniciativa, apodada como el 'I Encuentro de Mujeres Creadoras: Música, Territorio y Futuro', ha sido impulsada y dirigida por la guitarrista, creadora e investigadora Silvia Nogales Barrios, con el objetivo de visibilizar el talento de las mujeres músicas y compositoras y generar un espacio de encuentro, creación y reflexión sobre su presente y futuro dentro del sector musical.

Este evento surge por esa doble vertiente artística e investigadora de Nogales y es resultado directo del proyecto de investigación desarrollado en 2024 sobre la situación de las mujeres en la música en Castilla-La Mancha y del trabajo artístico e investigador desarrollado por Nogales alrededor de Seda.

La programación: horarios y artistas

La programación comenzará a las 12:00 horas en el Centro de Interpretación del Molino Manchego, con la mesa redonda 'La situación de las mujeres en la música', donde se compartirán los resultados del estudio Situación de las Mujeres en la Música en CLM y se debatirá sobre creación, oportunidades profesionales y visibilidad de las mujeres en la industria.

Por la tarde, el Teatro Cervantes acogerá a las 19:00 horas la presentación de 'Música para unos versos', de la pianista, compositora, rapsoda y musicóloga María del Mar Poyatos.

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A las 19:30 horas llegarán los conciertos en este mismo teatro de Marina Paredes y María Parra, poniendo la creación musical en directo en el centro de una jornada que quiere conectar artistas, profesionales, instituciones y ciudadanía.

Además, María Parra estrenará en primicia 'Open Heart', en un momento especialmente significativo para la artista. Este nuevo single lo ha realizado junto a su hija y forma parte de su disco 'TRANSITION'.

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Este evento, financiado por el Instituto de las Mujeres y el Ministerio de Igualdad, se complementará con actividades de mediación cultural en entornos rurales durante el mes de octubre y nace con vocación de continuidad y con el propósito de convertir esta primera jornada en el punto de partida de un ciclo de conciertos o festival estable.

Silvia Nogales, impulsora y directora de SONAMOS

Al frente del proyecto se encuentra Silvia Nogales Barrios, guitarrista e investigadora que ha construido su trayectoria en la intersección entre música, investigación y creación escénica interdisciplinar.

Reconocida con el Premio MIN a Mejor Álbum de Clásica por Seda (2023), una medalla en los Global Music Awards y el reconocimiento como Mejor Instrumentista en los InterContinental Music Awards, Nogales ha sido además nombrada Hija Predilecta de Castilla-La Mancha y distinguida con el Premio Alumni Cultural UCLM.