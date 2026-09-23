El desfile ha hecho un homenaje a la historia de la moda italiana

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MilánLa icónica Galería Vittorio Emanuele II de Milán se vistió de gala la noche del martes 22 de septiembre para la celebración de la quinta edición de Vogue World. El inicio de la semana de la moda de Milán ha dejado el listón muy alto con un espectacular desfile en el que se ha hecho un recorrido por la historia desde el Renacentismo hasta el futuro más próximo.

En esta ocasión, el desfile puso el enfoque en el trabajo artesano de los modistos y modistas con una puesta en escena que ha sido única incluso en la ciudad de la moda italiana. Desde un homenaje a la moda del renacimiento con Gigi Hadid como protagonista hasta robots humanoides, los cinco actos en los que se ha dividido el desfile han trazado una línea en el tiempo por la historia de la moda italiana.

Por una parte, los trajes sastre de la firma Giorgio Armani han hecho alusión a la Revolución Industrial. Mientras que por otra parte, Versace ha hecho referencia al Pop Art con diseños llenos de colores fluorescentes que lució Cardi B. Tampoco han faltado actuaciones de Jennifer López y Alicia Keys. Y, por supuesto, la danza clásica y la ópera también han tenido su momento de protagonismo en el espectáculo.

Sin embargo, ha sido la inesperada aparición de robots humanoides desfilando al ritmo de música electrónica por la Galería de Milán lo que ha provocado un gran asombro entre los asistentes. Esta quinta edición de Vogue World ha sido un reconocimiento de la marca al arte, pero sobre todo al recorrido histórico de la moda italiana.