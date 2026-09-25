En el vigesimoquinto aniversario de su muerte se ha estrenado el documental '200 vidas.Paco Rabal' sobre su trayectoria

La muerte de Pablo Téllez a los 49 años en un accidente de moto en Córdoba: luto y consternación por el querido productor cultural

Compartir







Hoy el actor español Paco Rabal cumpliría 100 años, pero las más de 200 vidas que vivió a través de las películas en las que actúo perviven. En plena celebración del Festival Internacional de Cine de San Sebastián al que han acudido estrellas internacionales como Brad Pitt y Orlando Bloom; Paco Rabal sigue muy presente a través del documental '200 vidas. Paco Rabal' dirigido por Vanesa Benítez .

El productor del documental Jose Antonio Hergueta ha destacado que Paco Rabal "es quizás el actor español más internacional antes que Bardem o Banderas". Incluso 25 años después de su muerte, Paco Rabal sigue sumando vidas en el cine. El documental estrenado en 2026 sobre la vida del actor, es él mismo quien narra su propia vida a través de cintas de casete rescatadas: "No sé inglés, tampoco francés, tengo una cicatriz enorme en la cara y llevo peluquín", se define a sí mismo el actor.

Durante su trayectoria profesional Paco Rabal se consolidó como una estrella internacional del cine que siempre supo mantener su origen humilde. En el documental, Rabal narra como comenzó en el mundo del cine: "Oiga venga deme usted un papelito... algún día chico tienes buena cara de cateto". Poco a poco logró hacerse un hueco llegando a convertirse en uno de los actores españoles con mayor presencia internacional. Paco Rabal llegó a juntarse con Jean-Luc Godard, Monica Vitti o Buñuel a quién describió como "uno de los hombres más sabios que conocí".