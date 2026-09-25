Puri Ruiz 25 SEP 2026 - 07:15h.

Mientras que para Milo supone su debut en el mundo de la interpretación, Lorenzo, que ya se ha hecho un nombre en Italia, acumula ya una treintena de títulos, algunos de ellos de enorme éxito

'La bola negra' de Javier Calvo y Javier Ambrossi, la película que representará a España en la próxima edición de los Premios Oscar

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Medios como ‘Variety’ sitúan a ‘La bola negra’ como una de las grandes candidatas en la carrera hacia los Oscar con siete posibles nominaciones. ‘The Hollywood Reporter’ sube la apuesta hasta catorce. Con esta proyección de éxito merece la pena detenerse en sus actores. De Guitarricadelafuente, dada su fama como cantante, conocemos detalles como sus raíces y sus recuerdos de infancia y, por descontado, tenemos mucha información de Penélope Cruz o de Miguel Bernardeau; pero hay algunos rostros menos conocidos en la película que a partir de ahora vamos a ver en todas partes. Por eso hoy queremos saber un poco más de dos de ellos, Milo Quifes y Lorenzo Zurzolo.

Milo Quifes: de no saber qué quería hacer a pasearse por los ‘photocalls’

“No sé qué quiero ser en la vida; no sé qué me hace feliz realmente”, decía Camilo Joaquín Villarroel, es decir, Milo Quifes, en 2022. Acababa de tomar la decisión de abandonar la carrera de Biología, donde había estado dos años quejándose, tal como él mismo contaba en su perfil de TikTok. Allí acumula más de un millón de seguidores, aunque no registra actividad ahora mismo posterior a 2024.

Precisamente en 2024 publicó ‘Ultravioleta’, un libro de temática LGTBIQ+ sobre pérdidas y sobre el amor como sanación. Nacido en Sevilla en 2001, se marchó a Granada para estudiar la carrera que después abandonó; después se trasladó a Valencia y luego a Madrid. Según indica su biografía en la editorial que publicó su libro, hace dos años había pasado por seis empleos y por once mudanzas.

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“Sea donde sea que la vida me lleve, vais a venir conmigo”, decía a sus seguidores. Y la vida lo terminó llevando junto a los Javis para convertirse en el Carlos de ‘La bola negra’. A principios de este año, en Instagram, hablaba emocionado de su debut cinematográfico. “Gracias por hacerme feliz. Muchas veces me cuesta serlo”, decía, dirigiéndose al equipo de la película.

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Con esta oportunidad, Milo abre una nueva puerta a su futuro en la interpretación: integrado ya plenamente en la pandilla de los Javis, ha participado también en ‘Crimen en España’, la nueva serie de los dos creadores que acaba de empezar a rodarse.

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Lorenzo Zurzolo: toda una vida entregada a la interpretación

Si para Milo ‘La bola negra’ es una auténtica inmersión en un mundo desconocido, Lorenzo, con solo un año más, ya está más que acostumbrado a los rodajes. Incluso sabe qué se siente cuando una película en la que ha participado es nominada a los Oscar. ‘EO’, un filme en el que actuó junto a estrellas de la talla de Isabelle Huppert, estuvo entre las cinco películas que optaban a mejor filme internacional en 2023. Antes, la cinta había ganado el premio del jurado en Cannes, el mismo festival en el que ‘La bola negra’ ganó la mejor dirección. De hecho, su trabajo anterior, también en series de éxito como 'Baby' o 'Prisma', ha sido la tarjeta de visita que lo puso en el radar de otros directores y lo que le hizo llegar hasta esta película.

A título personal también ha recibido varios reconocimientos, como el premio talento explosivo en el Festival de Cine Reggio Calabria o el premio Kineo a mejor actor por ‘Morrison’ en el Festival de Cine de Venecia. Aunque ha participado en 30 títulos, algunos de ellos bastante relevantes, como la miniserie ‘La storia’, que pudo verse este verano en España después de haber arrasado en las pantallas italianas. Y es que Lorenzo lleva actuando desde niño: debutó con 7 años en un anuncio junto al mítico futbolista Francesco Totti, y ese mismo año tuvo su primera aparición en una serie de televisión. Es algo que extraña menos al saber que su madre, Gabria Cipullo, es productora de cine.

Al igual que Milo, su compañero de reparto en 'La bola negra', Lorenzo acumula un buen número de seguidores en sus redes sociales: solo en Instagram ya se acerca a los dos millones: y es que su nombre suena cada vez con más fuerza en la industria audiovisual, pero además es todo un icono fashion en su país. Pero sabe dónde quiere enfocarse, y así lo aseguraba en 2020 a 'L'Officiel Mexico': "Si tuviera que elegir otro trabajo, sin duda estaría relacionado con el mundo del cine.