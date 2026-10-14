El Museo Sorolla repasa la historia arquitectónica de la residencia del pintor Joaquín Sorolla a través de la exposición 'Tras la casa del artista. Arquitecturas del Museo Sorolla (1905-2026)'

El Tate Britain de Londres viaja al pasado con una exposición sobre los años 90 que reúne moda, cine y música

Compartir







El Museo Sorolla repasa la historia arquitectónica de la residencia del pintor Joaquín Sorolla a través de la exposición 'Tras la casa del artista. Arquitecturas del Museo Sorolla (1905-2026)', que recorre los proyectos, modificaciones e intervenciones que han transformado el inmueble desde que el artista adquirió el solar en 1905 hasta la construcción del nuevo edificio de ampliación, que abre al público este jueves con esta muestra.

La exhibición, comisariada por Covadonga Blasco , busca dar a conocer el nuevo edificio y conseguir que los visitantes lo entiendan "como parte de la casa" y no como una construcción ajena. "Lo que queremos es que los visitantes empiecen a considerar esta ampliación como parte de la casa y no como algo ajeno", ha asegurado al comisaria. Para ello, la muestra propone un recorrido cronológico por las distintas etapas de la arquitectura del museo y las decisiones que han ido modificando sus espacios, reflejo de los contextos sociales y técnicos de cada época.

PUEDE INTERESARTE Las muñecas históricas de la colección Lola Anglada renacen restauradas en el Museo Maricel de Sitges

"La arquitectura se entiende como un organismo que se tiene que mantener vivo y que precisa de este tipo de ampliaciones, de modificaciones", ha explicado la comisaria, que ha subrayado que, en este tipo de museos, la conservación de la esencia y la autenticidad debe ser prioritaria para evitar que se altere la originalidad de una casa que considera también una obra más de Sorolla.

La ampliación y la exposición del museo

El recorrido toma como hilo conductor el gran ventanal que presidía el estudio del pintor, de unos cuatro por tres metros, y que fue tapiado en 1930. La abertura, que se podrá contemplar en la última sala a través de documentación e imágenes, permite mostrar cómo la historia de un edificio se construye a través de distintas intervenciones y de las personas que las hacen posibles. Sorolla impulsó la apertura del ventanal, mientras que su cierre fue proyectado por el arquitecto Flórez.

La exposición se remonta a 1905, cuando Sorolla adquirió el solar y comenzó a proyectar su vivienda y taller junto al arquitecto Enrique María Repullés. A través de dibujos originales, planos y correspondencia, permite seguir las decisiones que tomó el pintor durante la construcción, incluso cuando no se encontraba en Madrid y recibía información de sus colaboradores por carta. La muestra sitúa además la casa en el contexto del ensanche norte de la capital, donde otros artistas también construyeron sus viviendas y estudios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A través de pinturas, dibujos, documentos, planos, fotografías y una maqueta arquitectónica, se aborda el proceso de construcción de la vivienda, cómo Sorolla ideó aspectos de su hogar como la decoración o los jardines, así como las intervenciones que se fueron realizado en el edificio a lo largo del siglo XX. El recorrido finaliza con una serie de fotografías y video de artistas contemporáneos sobre la casa vacía tras el cierre del museo.

La visita se complementa con la proyección del documental 'Hacer museo. Ampliación del Museo Sorolla', de Jonás Bel, que recorre el proceso desarrollado desde el cierre de la casa hasta la configuración de la ampliación. La exposición 'La casa del artista. Arquitecturas del Museo Sorolla (1905-2026)' estará abierta al público desde el jueves 15 de octubre de 2025 al domingo 10 de enero de 2027.