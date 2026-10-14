La 69ª edición de los galardones más prestigiosos de la industria musical se celebrará el 7 de febrero de 2027 y las nominaciones se anunciarán el próximo 16 de noviembre

Así son los siete miembros de BTS, los reyes del k-pop que regresan a la música cuatro años después con 'Arirang'

Compartir







La creación de un premio específico para la música pop asiática ha desencadenado una polémica que amenaza con marcar la próxima edición de los Grammy.

Lo que la Academia de la Grabación presenta como una oportunidad para reconocer la diversidad musical del continente ha sido recibido con recelo por parte de la industria surcoreana, donde existe el temor de que esta distinción termine convirtiéndose en una frontera que impida a los artistas asiáticos competir en igualdad de condiciones con las grandes estrellas internacionales.

BTS fue el primero en dar un paso al frente. El grupo anunció el pasado mes de julio que no presentaría sus trabajos a la consideración de los Grammy de 2027, una decisión que justificó con su deseo de que la música sea valorada por sí misma, sin quedar dividida por regiones o idiomas.

PUEDE INTERESARTE BTS desata la locura ante su primer concierto en España: el motivo por el que nunca antes habían ofrecido un show en el país

Meses después, la ausencia de Stray Kids volvió a situar la controversia en el centro de la actualidad musical. Ahora, una lista difundida por medios especializados y cuentas dedicadas al k-pop ha puesto el foco en otras formaciones que tampoco han presentado candidaturas a la nueva categoría. Entre ellas ATEEZ, aespa, LE SSERAFIM, CORTIS, ILLIT y Hearts2Hearts.

La relación de nombres que circula en redes sociales es todavía más amplia e incluye a BLACKPINK, Red Velvet, BABYMONSTER, NCT, EXO, EVAN y RIIZE. Algunos de esos grupos han recurrido a este movimiento por boicot, otros porque han decidido no presentar sus trabajos a la nueva categoría y otros porque, simplemente, no han podido optar a ella por cuestiones de elegibilidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

BTS abre la protesta contra los Grammy

El anuncio de BTS llegó el pasado 29 de julio, poco después de que la Academia comunicara la incorporación de cinco nuevas categorías para la 69ª edición de los premios. Entre ellas figuraba la de mejor interpretación de música pop asiática, destinada a reconocer grabaciones procedentes de mercados como Corea del Sur, Japón y China, entre otros.

Los siete integrantes del grupo, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, compartieron un mensaje en sus respectivas cuentas de Instagram en el que comunicaron que no presentarían su música en consideración para la próxima edición.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La formación explicó que esperaba que sus canciones pudieran escucharse y apreciarse por lo que son, sin quedar divididas por su procedencia geográfica o por el idioma en el que están interpretadas.

"Decidimos no participar en los premios Grammy este año. Esperamos que la música pueda ser escuchada y amada por lo que es, en lugar de ser dividida por región o idioma", señalaba el comunicado.

La postura de BTS no pasó desapercibida por su propia trayectoria. La banda ha sido una de las principales responsables de llevar el k-pop al mercado internacional y ha conseguido competir en las listas estadounidenses con algunas de las mayores estrellas del pop. Sin embargo, pese a acumular cinco nominaciones a los Grammy, nunca ha ganado una estatuilla de estos premios. Además, sus integrantes siempre habían trasladado que uno de sus objetivos era hacerse con alguno de estos galardones.

La decisión afecta de lleno a 'Arirang', el álbum con el que el grupo regresó a la actividad musical el pasado mes de mayo después del periodo en el que sus integrantes cumplieron el servicio militar obligatorio. El disco volvió a situar a BTS en el centro de la industria musical y convirtió su negativa a participar en uno de sus gestos más sonados de su carrera.

Stray Kids se suma a la ausencia

La decisión de Stray Kids ha sido otro de los grupos que se ha sumado a esta iniciativa. JYP Entertainment confirmó que el grupo no había presentado sus trabajos a los Grammy de 2027 antes del cierre del plazo de inscripción, una noticia que se conoció a comienzos de este mes de octubre.

La formación integrada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N también cuenta con una conocida trayectoria internacional y ha conseguido situar nueve lanzamientos en el número uno de la lista estadounidense Billboard 200.

Su ausencia resulta al mismo tiempo llamativa porque se trata de otro de los grupos de k-pop con mayor proyección en el mercado estadounidense.

Los otros grupos del k-pop que no han presentado sus trabajos

La última novedad llegó este pasado 12 de octubre, cuando la cuenta About Music difundió otros artistas que no habían presentado trabajos a la nueva categoría de los Grammy. La lista incluía, además de a BTS y a Stray Kids, a CORTIS, aespa, ATEEZ, LE SSERAFIM, ILLIT y Hearts2Hearts, entre otros.

La publicación no tardó en hacerse viral y otros portales surcoreanos lo confirmaron. Aunque, en este sentido, se desconoce el motivo real de esta decisión y si también se debe a una protesta.

Entre los nombres señalados figura ATEEZ, el grupo integrado por Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung y Jongho. Su líder, Hongjoong, ya había expresado en una entrevista con 'Variety' que comprendía la decisión de BTS y que se había informado sobre la protesta. También señaló que consideraría sumarse al movimiento.

En el caso de BLACKPINK, integrado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, el motivo de su ausencia de la nueva categoría es otro. Según se ha conocido, el grupo no contaba con material que reuniera las condiciones para competir en esa categoría en la edición inaugural, debido a las fechas de publicación.

Los Grammy siguen adelante con la categoría pese a las críticas

Pese a todo, la Academia ha decidido continuar con dicha categoría, concebida para reconocer grabaciones procedentes de mercados asiáticos, incluidos el k-pop, el j-pop (de Japón) y el c-pop (de China).

La 69ª edición de los Grammy se celebrará el 7 de febrero de 2027 y las nominaciones se anunciarán el próximo 16 de noviembre.