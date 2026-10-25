Félix Bolaños triunfa en la Red al reunirse con su 'doble', el tirador turco Yusuf Dikec

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha conocido en persona al tirador turco Yusuf Dikeç

El sorprendente parecido físico entre ambos se convirtió en fenómeno viral en las redes sociales hace unos meses

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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha conocido en persona al tirador turco Yusuf Dikeç, con quien comparte un sorprendente parecido físico que se convirtió en fenómeno viral en las redes sociales hace unos meses.

Ambos se han encontrado en Estambul, donde han protagonizado el esperado cara a cara después de intercambiar varios mensajes en internet.

Del meme de Internet al encuentro

El encuentro pone fin, al menos por ahora, a una anécdota que comenzó cuando varios usuarios de las redes sociales compararon las imágenes de ambos y señalaron sus similitudes. La conversación llegó hasta el propio Bolaños, que respondió con humor a las comparaciones y aseguró que no eran la misma persona. También bromeó con que le gustaría tener la puntería del deportista turco.

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Dikeç se sumó a la broma y contestó que probablemente nadie creería que eran dos personas distintas hasta verlos juntos. El intercambio despertó un gran interés en las redes y alimentó la expectación por un posible encuentro entre ambos.

El tirador turco alcanzó fama internacional durante los Juegos Olímpicos de París de 2024, donde consiguió la medalla de plata en la competición de pistola de aire comprimido a 10 metros por equipos mixtos, junto a Şevval İlayda Tarhan. Su forma de competir, con una postura relajada, una mano en el bolsillo y sin los accesorios de protección que suelen utilizar otros tiradores, se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de aquellos Juegos.

Ahora, el parecido que dio origen a las bromas ha permitido que ambos se conozcan en persona y conviertan el fenómeno de las redes en una anécdota compartida.