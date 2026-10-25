Maitena Berrueco 25 OCT 2026 - 21:15h.

La banda vuelve con una nueva formación y la regrabación de 'Amaiur', uno de sus temas más conocidos

El 17 de abril de 2027 ofrecerá el primer concierto de su regreso, en el Bilbao Arena, en Miribilla

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BilbaoEsta es una historia de tiempos verbales: pasado, presente y futuro. Así, en la sacrosanta Wikipedia aún se habla en pasado cuando introduces, como concepto de búsqueda, la palabra Exkixu: “Fue un grupo de folk y rock de Gernika que destacó por la combinación de instrumentos tradicionales de Euskal Herria con música rock”. Sí lo fue, pero, desde hace unas horas, ya podemos hablar en presente, porque 30 años después de su disolución, este mítico grupo musical vasco regresa a la escena.

Exkixu, que lo ‘petó’ en los 90 en el panorama musical vasco, vuelve por obra y gracia de su vocalista y líder, el vizcaíno Álex Sardui. Tres décadas dan para mucho, tanto como para que el de Gernika tuviera tiempo de dar forma y encumbrar a otro grupo de éxito, Gatibu, que dijo ‘agur’ el año pasado, tras 25 años de trayectoria.

Pero, volvamos al presente, a ese ‘milagro’ de la resurrección de la banda que está detrás de éxitos como ‘Aurkitu zintudan’, ‘Amaiur’ o ‘Sorginen Leizean’. Por cierto, que Exkixu vuelve con la regrabación de uno de sus temas más conocidos, 'Amaiur'.

El legendario grupo vasco regresa con una nueva formación que combina la esencia original del grupo con conocidos instrumentistas del panorama musical, como el bajista Ekain Alzola, vinculado a Gatibu, el guitarrista Beñat Serna y el batería Jon Fresko, integrante de Ken Zazpi. El sonido característico de la banda se mantendrá con el albokari original Iñigo Ibarretxe al que se une en la trikitixa, Jon Eguskiza.

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17 de abril en Miribilla

En este recorrido de tiempos verbales, solo nos falta el futuro y como no puede ser de otra manera, lo hace en forma de fecha para el primer concierto del regreso de la banda liderada por Álex Sardui. Será el 17 de abril de 2027 en el Bilbao Arena, en Miribilla (Bilbao). Una actuación que marcará el regreso de Exkixu y será el punto de partida de su nueva vida.

Las entradas para asistir al evento están a la venta desde este viernes, 23 de octubre, a las 10:00 horas. La adquisición de los billetes se canalizará de manera exclusiva a través de los portales web exkixu.eus y haziberri.eus.

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Mucho ha llovido desde que los, entonces, jovencísimos integrantes de la agrupación se separaran en 1997. Dice el refrán que 'segundas partes nunca fueron buenas', pero Exkixu está dispuesta a demostrar que 'quien tuvo, retuvo'.