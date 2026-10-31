La banda ha explicado que están muy agradecido con el cariño que han recibido en España

Morat convierte el Roig Arena en una fiesta ante 16.000 personas

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Morat se enfrenta este sábado 31 de octubre al cierre de sus cuatro noches en la capital tras arrasar con sus tres shows previos con la gira Ya Es Mañana World Tour. La banda de Bogotá ha conseguido un nuevo récord tras conseguir 10 sold outs en el Movistar Arena.

"Es muy romántico el número 10. Es como un ciclo. Estamos muy felices porque llegamos a este punto siendo la banda que siempre soñamos ser con el concierto que siempre soñamos. Solo podemos estar felices y agradecidos con todo el cariño que nos ha dado España", afirma la banda.

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“Nuestra carrera realmente empezó aquí", confiesa Juan Pablo

Juan Pablo Isaza, vocalista del grupo, explicó que la primera noche en Madrid era muy especial, ya que, a pesar de sus orígenes colombianos, Morat nació hace más de 10 años en las calles de Madrid. “Nuestra carrera realmente empezó aquí. Nosotros nos vinimos a vivir a Madrid cuando teníamos diecisiete y dieciocho años y empezamos a tocar en bares, a darnos a conocer, a dar conciertos para la radio… Fueron pasando cosas, pero nuestra vida como banda empezó aquí”, dijo el artista.

A lo largo del primer show el grupo ha hecho más guiños a sus inicios en Madrid e incluso han proyectado imágenes de su primer concierto en la capital al sonar 'Primeras veces'. Aunque uno de los momentos más especiales se ha vivido con 'MTV', una de las canciones de su último álbum, en la que han querido recrear la forma que tenían de rodar sus primeros videoclips, cuando solo contaban con la ayuda de otra persona para que les grabase.

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La banda celebró el 30 de octubre el tercer concierto en la capital. El público se rindió a la banda que estuvo dándolo todo desde el primer minuto del show. Ahora, los fans podrán disfrutar de la última noche de Morat en Madrid.