La decisión de Dani Martín con los conciertos suspendidos en Barcelona tras la muerte de su padre

Dani Martín ha anunciado este martes la reprogramación para marzo de 2027 de los conciertos que tenía previstos en el Palau Sant Jordi

Dani Martín cancela sus conciertos de este fin de semana en Barcelona por una "situación familiar de extrema gravedad"

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El cantante Dani Martín ha anunciado este martes la reprogramación para marzo de 2027 de los conciertos que tenía previstos los días 23 y 24 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y que aplazó tras la muerte de su padre. En concreto, el concierto previsto para el 23 de octubre se celebrará el 19 de marzo de 2027, mientras que el del día 24 tendrá lugar el 20 de marzo.

Según ha explicado el cantante en un comunicado publicado en sus redes sociales, las entradas serán "automáticamente válidas" para las nuevas fechas.

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El cantante ha buscado las primeras fechas disponibles

Dani Martín ha asegurado que ha buscado "las primeras fechas libres" en el recinto y ha señalado que quienes no puedan asistir a los conciertos reprogramados disponen de diferentes vías para solicitar la devolución de las entradas hasta el 10 de noviembre, tanto si se compraron por internet como en tiendas de El Corte Inglés.

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Quienes quieran solicitar la devolución de las entradas compradas por internet deberán enviar un correo electrónico a entradaseci@viajeseci.es, con el localizador de la compra y el número de entradas que desean devolver.

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En el caso de las entradas adquiridas presencialmente en un centro de El Corte Inglés, será necesario acudir a un centro comercial que disponga de servicio de venta de entradas. Por su parte, quienes las hayan comprado en una agencia de Viajes El Corte Inglés deberán acudir a una delegación de la misma cadena. "Muchas gracias por vuestra comprensión y cariño estos días", ha dicho el cantante.

"Estas dos noches tenía que agarraros de la mano, Barna, pero mi padre la necesitaba", dijo el artista

Dani Martín suspendió los conciertos en la capital catalana el pasado 23 de octubre por "una situación familiar de extrema gravedad", según anunciaron sus representantes en redes sociales.

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Más tarde, el mismo cantante compartió en sus redes la muerte de su padre: "Estas dos noches tenía que agarraros de la mano, Barna, pero mi padre la necesitaba".

Martín explicó que tuvo que volver a Madrid "de manera urgente y sin avisar" para "estar con él en sus últimos momentos con las manos cogidas".

"Os pido disculpas por no haber podido subirme ayer y hoy al escenario, pero a veces la vida manda. Gracias por el respeto que siempre se le ha dado a mi familia y a mi persona. Vuela alto, capitán", escribió el cantante.

Los conciertos en Barcelona forman parte de la gira del artista '25 p*t*s años', con la que celebra su cuarto de siglo de carrera y que comenzó en Madrid a finales de 2025.