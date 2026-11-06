Así se gestó la canción de U2 dedicada a Rosalía

La banda irlandesa U2 ha dedicado a Rosalía la canción 'The mirror maker', que forma parte de su próximo álbum 'Carnaval de luz'.

El homenaje de U2 a Rosalía tras su asombro por 'LUX': "Lo merece, es extraordinaria"

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La banda irlandesa U2 ha dedicado a Rosalía la canción 'The mirror maker', que forma parte de su próximo álbum 'Carnaval de luz'. "For all the dreams damned in a girl. Rosalía la olé, Ro Sa Lía (Por todos los sueños truncados de una chica. Rosalía la olé, Ro Sa Lía)", canta la banda en un fragmento adelantado en RTVE. El disco de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr verá la luz el próximo 13 de noviembre.

El vocalista de U2 confesó que no se sentía cómodo publicando la canción sin el permiso de Rosalía, así que llegó a ella después de pedirle consejo a la actriz española Penélope Cruz -amiga común de ambos-, que le animó a llamarla.

Bono dice que la catalana le ha "hecho reír un montón", se han escrito mensajes y han hablado sobre su admiración mutua por el poeta Federico García Lorca, pero todavía no se han visto en persona. "Ahora mismo no podría conocerla. Estoy reuniendo valor para enviarle la mezcla final", comentó.

En esta línea, el 'frontman' de U2 confesó su obsesión con Rosalía a raíz de su último álbum 'Lux', pues dice que se le "adelantó" a la hora de tratar ciertos temas que él también quería explorar con su música. "Ha llegado al mismo punto justo antes que nosotros, lo cual es molesto, y a la vez muy inspirador", afirmó Bono, que dijo que ella comparte el objetivo del "reencantamiento" del mundo a través del arte.

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196 versiones de la canción para dar con la definitiva

La canción inspirada por la artista catalana, cuyo título vendría a decir 'El fabricante de espejos', surgió en 2017 y no fue hasta la mitad de las 196 versiones que probaron del tema cuando adquirió su significado. "¿Por qué cantamos sobre Rosalía? ¿Qué relevancia tiene?", recuerda preguntarse el productor del álbum, Garrett 'Jacknife'

En respuesta, Bono comentó que el tema habla sobre lidiar con el narcisismo y la facilidad de "perderse en el espejo", mientras hay artistas que van más allá y quieren "atravesarlo" para ver qué hay al otro lado. "Rosalía es una de ellas", afirmó. "Es esta idea de que somos cuerpo, alma y espíritu. Es una idea algo anticuada y pintoresca, y ella la abarca con gran valentía y humor autocrítico, No se trata solo de física, también de metafísica", continuó Bono.

De acuerdo con Rolling Stone, 'The Mirror Maker (Rosalía)' comienza con un riff acústico de guitarra y con Bono "imitando" la voz de soprano de la autora de 'La perla'. Según Lee, la idea inicial era intentar convencer a la catalana de que lo hiciera. "Entonces nos dimos cuenta: ¿por qué alguien cantaría una canción sobre sí misma? ¡Escúchame cantar sobre lo genial que soy!", ironizó el productor del álbum. "Pensé que (Bono) sonaba bien haciéndolo, así que ¿por qué íbamos a reemplazarlo?".

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La banda anunció la semana pasada que iniciará la etapa de su gira The Greatest Show on Earth en abril de 2027, con conciertos en ciudades como Ámsterdam, París, Lisboa, Milán o Londres.

En España, las dos ciudades por las que pasará la banda serán Barcelona y Sevilla, según anunció este jueves la promotora Live Nation. El cuarteto dublinés actuará en el Estadio Olímpico Lluis Companys de Barcelona los días 13 y 15 de mayo y en La Cartuja de Sevilla el 22 de mayo. La preventa estará disponible en la web de U2 desde el lunes 9 de noviembre y la venta general a partir del viernes 13 de noviembre a las 10.00 horas en Livenation.es y Ticketmaster.

La banda celebró el pasado mes su 50 cumpleaños con el anuncio del lanzamiento el 13 noviembre de su decimosexto álbum de estudio, 'Carnaval De Luz', que incluye un dueto con la fallecida Dolly Parton y un tema inspirado en la artista española Rosalía.

La gira mundial de presentación arrancará en febrero en México y concluirá el tramo latinoamericano en marzo en Brasil y Argentina, con dos actuaciones programadas en cada uno de esos países. El grupo británico Wolf Alice será el encargado de acompañarles como telonero durante los conciertos de la gira en Europa.