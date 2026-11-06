Maitena Berrueco 06 NOV 2026 - 19:31h.

El proyecto de presupuestos de 2027 de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, asciende a 344,2 millones de euros

Alivian a las familias vascas el coste de la crianza un año más: amplía los 200 euros por hijo hasta que cumplan los 4 años

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BilbaoLas familias con tres hijos o más, así como las monoparentales, cobrarán la ayuda de 200 euros al mes por hijo hasta los 8 años. La consejera del departamento vasco de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha presentado esta semana ante el Parlamento Vasco el proyecto de presupuestos de 2027 de su departamento dotado con 344,2 millones de euros, de los que 160,97 millones estarán destinados a las ayudas por hijos e hijas y a la conciliación, dentro de Gizabidea, la agenda vasca de bienestar integral.

Esta ampliación se produce después de que, este 2026 el Gobierno Vasco aprobara que las familias vascas pudieran seguir cobrando la ayuda universal de 200 euros por hijo durante un año más, es decir, hasta que el menor cumpliera los cuatro años, cuando hasta ese momento vencía a los tres años. La medida supuso una inversión adicional de 33,3 millones de euros. En esta ocasión, la nueva ampliación abarcaría hasta los ocho años, pero eso sí, solo optarán a ella las familias numerosas, es decir, con tres hijos o más, así como las monomarentales o monoparentales.

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Melgosa ha defendido una Euskadi en la que todas las personas puedan estar bien, sentirse bien y vivir bien, con seguridad material, apoyos y oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida en comunidad.

Terceros hijos y sucesivos

Tras la ampliación general de las ayudas hasta los cuatro años en 2026, en 2027 se extenderán hasta los ocho años para terceros y sucesivos hijos e hijas y para familias monomarentales y monoparentales. Hasta finales del pasado mes de septiembre, el Gobierno Vasco había recibido 20.548 solicitudes de ayudas económicas a las familias con hijos e hijas de entre 0 y 4 años desde la entrada en vigor, el pasado 1 de julio, de la ampliación de estas prestaciones.

El seguimiento del V Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias y a la Infancia y Adolescencia contará con 67.000 euros. La emancipación juvenil forma parte también de esta seguridad de partida. Emantzipa dispondrá de 26,7 millones de euros, de los cuales 10,04 millones corresponden a la convocatoria de 2027. GazteAval contará con 1,87 millones para la ejecución de avales que faciliten el acceso a la primera vivienda habitual.

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El conjunto del departamento destinará casi 65 millones de euros a reforzar el bienestar material de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Se incluyen más de 41 millones para las Ayudas de Emergencia Social (AES), 14,3 millones para el bono térmico, 2,85 millones para las ayudas a mujeres víctimas de violencias de género y sexual, 4,04 millones para el Programa de Asistencia Material Básica y 1,5 millones para Cruz Roja destinados a necesidades básicas y a combatir la pobreza energética. Además, a combatir la exclusión residencial grave se destina 1.523.500 euros en total. La igualdad de trato y la garantía de derechos se concretan, entre otras dotaciones, en 720.000 euros para igualdad de trato y no discriminación.