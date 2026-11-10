Imputan al escritor francés Michel Houellebecq por declaraciones de odio sobre los musulmanes

El escritor francés Michel Houellebecq ha sido imputado por “complicidad en la incitación a la discriminación, al odio o a la violencia", y este lo niega.

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El escritor francés Michel Houellebecq ha sido imputado por “complicidad en la incitación a la discriminación, al odio o a la violencia contra un grupo de personas por razón de su origen o de su pertenencia o no pertenencia a una determinada etnia, nación, raza o religión”. La decisión fue adoptada este martes por un juez de instrucción del Tribunal Judicial de Nanterre. El escritor se enfrenta a una pena de un año de prisión y 45.000 euros de multa, o a una de estas dos penas únicamente.

La Justicia lo acusa por una respuesta en una entrevista a la revista 'Front Populaire' de 2022, en la que decía que "la población francesa de pura cepa no quiere que los musulmanes se asimilen, sino que dejen de robarles y agredirles. En definitiva, que disminuya su violencia, que respeten la ley y a las personas. O bien, otra buena solución, que se marchen”, señaló en la misma entrevista.". Houellebecq, posiblemente la mayor estrella literaria de Francia a nivel internacional, es conocido por sus declaraciones controvertidas.

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Houellebecq predecía futuros Bataclan al revés contra los musulmanes

Houellebecq predecía en esa entrevista futuros Bataclan al revés contra los musulmanes, en referencia a los sangrientos atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 en París. “Y los musulmanes no se limitarán a poner velas y ramos de flores. Así que sí, las cosas pueden ir bastante rápido”, añadió.

La Unión de Mezquitas de Francia (UMF) denunció las declaraciones en enero de 2023 ante el tribunal de Nanterre, al oeste de París. "Michel Houellebecq niega el delito penal que se le reprocha", aseguraron a AFP sus abogados, Thibault de Montbrial y Louis Cailliez, para quienes las declaraciones "se inscriben en el ámbito de la libertad de opinión y de expresión".

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Añaden que "las declaraciones cuestionadas no contienen ninguna dimensión de incitación, ni siquiera implícita, y por tanto están amparadas por la libertad de opinión y de expresión. Un profeta de desgracias no desea que estas se produzcan; muy al contrario. Su lugar no está en un tribunal”.