Sergio, Verónica y Roger dejaron el laboratorio y la oficina para vender libros

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Sergio, Verónica y Roger dejaron el laboratorio y la oficina para vender libros. Les va bien, pero, sobre todo, han ganado calidad de vida. En su día se atrevieron a asumir un riesgo por una vocación: , el olor a papel y las historias que aguardan ser leídas en una estantería.

Abandonaron los despachos y los laboratorios por una pasión. "Desde los 40 yo dije: '¿pero esto es lo que quiero hacer?' En mi caso, yo siempre digo que la crisis de los 40", cuenta Roger de la librería Futuro Imperfecto de Lorca, en Murcia.

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Una crisis de los 40 que les hizo atender a su vocación: montar una librería. Ese romántico proyecto que en el día a día no es tanto. "Está como muy idealizada la idea del librero. Al final, somos un 80% albaranes y un 20% literatura", admite Sergio.

"La satisfacción que te da decir que estamos haciendo algo que tiene un impacto en la gente"

No todos los días son un cuento de hadas, pero sentirse acogidos y queridos, compensa. "Maravilloso que lleguen tus clientes, que digan, oye, 'el libro que me recomendaste la semana pasada me ha encantado'", añade Verónica, también de Futuro Imperfecto.

"La satisfacción que te da decir que estamos haciendo algo que tiene un impacto en la gente y hemos creado una familia tan numerosa", celebra Roger.

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Las Fuertes está en Madrid. "Somos una especie de farmacia. La gente te dice una dolencia y tu le recomiendas algo que pueda leer", explica Sergio Bang. "Una especie de farmacia, la gente te dice una dolencia y tú le recomiendas un algo que puede leer", añade.