Muere a los 43 años Christian Cousins, el niño protagonista de 'Poli de guardería'

Christian había estado muy enfermo de una enfermedad hepática, escribió Jonas Roeser, hermanastro del actor.

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Christian Cousins, el actor infantil que coprotagonizó junto a Arnold Schwarzenegger en 1990 la película Poli de guardería, ha fallecido a los 43 años de edad, según ha publicado la publicación especializada TMZ.com.

Cousins, que hizo el papel infantil principal de esta comedia clásica de acción junto a su hermano gemelo Joseph, murió el pasado 20 de octubre, pero la noticia de su muerte se ha conocido ahora.

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"Christian había estado muy enfermo de una enfermedad hepática. Me consuela saber que ahora está en el cielo con su madre, libre del dolor que sufría. Descansa en paz, Christian", escribió Jonas Roeser, hermanastro del actor, según TMZ.

Según Roesner, Christian Cousins "un personaje lleno de pasión y energía, con grandes historias y sueños aún más grandes".

Los gemelos Christian y Joseph Cousins no continuaron con su carrera cinematográfica mucho más. Participaron en la película Critters 3 y en las series Intrusos y California.

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Poli de guardería, que fue un éxito de taquilla, fue una de las películas con las que Arnold Schwarzenegger quiso hacer una transición de los papeles de acción y violentos a otros más amables y para todos los públicos.