Muere Alfonso Pérez, director creativo de la firma Angel Schlesser

Agencia EFE 13 NOV 2026 - 12:36h.

La marca ha comunicado la muerte de Alfonso Pérez en un sentido comunicado de Instagram: "Gracias por todo lo que nos diste"

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Alfonso Pérez, director creativo de Angel Schlesser, ha fallecido en Madrid, según ha informado la firma de moda este viernes. "Con profunda tristeza despedimos a Alfonso Pérez", ha anunciado a través de Instagram. "Alfonso vivía su trabajo con pasión, entrega y discreción. Quienes tuvimos la suerte de trabajar a su lado, pudimos verlo cada día en el cuidado con el que hacía cada prenda y en la atención que dedicaba a cada persona", han añadido en su publicación.

"Hoy queremos recordarlo junto a su familia, sus compañeras María y Estefanía, su cuadrilla de desfiles (Martín, Estrella y Rubén), sus amigos de Asturias -Daniel, Fran, etc-, su amigo Jorge, sus clientas, sus compañeros, su musa Marta y todas las otras personas que compartieron con él su vida y su trabajo. Gracias, Alfonso, por todo lo que nos diste y por la pasión con la que creabas. Te vamos a echar mucho de menos", han concluido.

El fallecido se incorporó a Schlesser en 2022 y presentó su primera colección en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en septiembre de ese año, con la propuesta para la primavera-verano de 2023.

Estilo y trayectoria

Alfonso Pérez (Oviedo, 1973) provenía del mundo del arte. Pintor y escultor, se incorporó a la marca propiedad de Óscar Areces con el objetivo de revitalizarla y de recuperar su esencia después de que su fundador abandonara la firma en 2016. Sus colecciones estaban marcadas por una sutil sencillez cargada de creatividad en las que quería "introducir un código estético diferente", afirmaba, y en las que barajaba como un alquimista colores y texturas.

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Las líneas puras de sus diseños, su minimalismo enriquecido con propuestas vanguardistas como las que trasladó en su colección 'Reliquia', inspirada en la liturgia del funeral del papa Francisco, o 'Responso', con la que continuaba con la ola de espiritualidad que sobrevuela las artes y con la que, con su habitual sentido del humor, explicaba a EFE que se había adelantado a Rosalía, marcaban sus señas de identidad.

La sutileza de sus diseños iba más allá de un minimalismo funcional y siluetas muy femeninas, con creaciones no exentas de volúmenes y de un profundo estudio del patrón, prendas muy femeninas donde el creador pasaba de la "rigidez a lo etéreo, de lo geométrico a lo orgánico". La firma ha informado a EFE de que, a petición de la familia de Alfonso Pérez, se mantiene el desfile previsto para el próximo jueves, día 19, en el Hotel Palacio de Avilés (Asturias) para promocionar la Pasarela Campoamor.