El castellano se cuela en los títulos, los estribillos, los versos y hasta en las referencias literarias de 'Carnaval de Luz'

La última canción que grabó Dolly Parton con U2: "Se levantó de la cama para cantarla"

Compartir







A Bono siempre le ha tirado el castellano, pero ya no le basta con aquel 'uno, dos, tres, catorce' que daba el pistoletazo de salida a 'Vertigo'. En el nuevo álbum de U2, 'Carnaval de Luz', publicado este viernes, el español se cuela en los títulos, los estribillos, los versos y hasta en las referencias literarias. Y por si quedaba alguna duda de que el flechazo de los irlandeses con lo hispano va en serio, hay hasta una canción dedicada a Rosalía.

'The Mirror Maker (Rosalía)' es el tema que más expectación ha levantado, al menos en nuestro país. No en vano la artista catalana acaba de coronarse en los Latin Grammy con seis galardones. Bono no se limita a mencionarla de pasada, sino que construye una reflexión sobre el narcisismo y la identidad alrededor de su figura. Según ha explicado el cantante en algunas entrevistas, hay creadores que se quedan atrapados en el reflejo del espejo y otros, como Rosalía, que se atreven a traspasarlo.

PUEDE INTERESARTE U2 cumple 50 años: el momento poco conocido en la cocina de Dublín donde empezó todo

El nombre de Rosalía se repite insistentemente en el estribillo, mezclado con expresiones en inglés y español, referencias a su baile y hasta una curiosa invocación que une danza y oración:

Rosalía, la olé (Rosalía, who are ya? Rosalía)

Rosalia, ma-ma-lady-day (Rosalía, who are ya? Rosalía)

In your dancing, we learn how to pray (Rosa, Rosa)

Rosalía, make the world go away

PUEDE INTERESARTE El niño de las portadas de U2 tiene ahora 51 años y es fotógrafo: su historia

La pieza, además, empieza con una cita de Federico García Lorca recitada en castellano, "solo el misterio nos hace vivir, solo el misterio", antes de desplegar sus guitarras. No está mal para un grupo que, según el propio Bono, hasta ahora solo escribía sobre personas muertas o que hubiesen pasado por la cárcel.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Más español entre guitarras

Pero la presencia del castellano en el álbum de U2 empieza incluso antes de que Rosalía aparezca en escena. El propio título de la obra, 'Carnaval de luz', deja claro que Bono y compañía han querido incorporar el idioma a la identidad del trabajo.

La canción que abre el disco, 'Go (Carnaval de Luz)' utiliza el español en su estribillo. La expresión que da nombre al álbum se convierte en el centro de una invitación a dejarse llevar, a perderse en lugar de intentar encontrar respuestas. Una elección que tiene bastante sentido en una obra que juega con la idea del carnaval como celebración de la vida, la libertad y la imaginación.

Carnaval de luz (Go)

Carnaval de luz

Carnaval de luz (Go)

Don't wanna find myself, I wanna lose myself in you

En 'La reina', el segundo tema del disco, Bono vuelve a utilizar el castellano en el estribillo. Y el asunto continúa en la ya conocida 'Street of Dreams', donde la banda juega con el contraste entre el título inglés y la expresión española. De hecho, el carismático cantante ha explicado que el término 'sueños' le resulta más musical y personal que el 'dreams' inglés, que le parece una palabra más blanda.

La calle, calle de los sueños

All the doors are open on the street of dreams

La Calle, calle de los sueños

Broken are the chosen on the street of dreams

Otro de los ejemplos más evidentes aparece en 'Silencio', un tema crudo y rockero que utiliza varias palabras en castellano a lo largo de su desarrollo. Bono juega con términos como 'tranquilo', 'sereno', 'control' o 'Campo de Cristo de silencio' hasta convertir el propio silencio en una especie de personaje al que se dirige.

Silencio, silencio

Silencio, silencio

Where did our love go?

Hеy, Jesus of Rio

It's when I'm with you, I miss you the most

It's whеn I'm with you, I miss you the most

También hay espacio para el castellano en 'Can't Stop Us Now'. En esta ocasión, se trasladan literariamente a Cuba y evocan dos establecimientos muy ligados a Ernest Hemingway, el Hotel Ambos Mundos y los bares Floridita y La Bodeguita, en una estampa peculiar que mezcla referencias literarias, geografía y cultura popular.

Hotel Ambos Mundos

"My daiquiri at the Floridita

My mojito at the Bodeguita"

De The Clash a la fascinación por las palabras

¿De dónde viene esta afición por el español? No hay una única explicación, pero U2 siempre ha admitido su deuda con The Clash, una banda que incorporó expresiones españolas a sus letras y que llegó a titular uno de sus álbumes 'Sandinista!'. Aunque también está la admiración que los miembros de la banda sienten por la música hispana y la fascinación de Bono por la musicalidad de determinadas palabras, que pueden funcionar mejor en una canción en español que en su equivalente inglés.

Lo que sí que esperamos, por nuestro bien y por el de la banda, es que nunca se atrevan a hacer un álbum completo en nuestro idioma. Bono le puede poner mucha voluntad al asunto, pero escucharle chapurrear la lengua de Cervantes no deja de ser una experiencia un tanto, ejem, embarazosa.