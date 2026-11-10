Celia Molina 10 NOV 2026 - 15:14h.

La actriz ha compartido fotos en su cuenta de Instagram de la reunión de la serie donde trabajó con el fallecido actor catalán

Revelan las causas de la muerte del actor Francesc Garrido tras su fallecimiento repentino a los 56 años

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El pasado 31 de agosto, el actor Francesc Garrido, conocido por protagonizar series como 'Sé quién eres', falleció por un infarto de miocardio a los 59 años de edad. La noticia dejó conmocionados a numerosos actores y excompañeros del intérprete catalán, muy querido tanto por su gran talento como por su magnética personalidad.

Una de las primeras personas en reaccionar a su muerte fue Adriana Ugarte, que trabajó con Garrido en la primera parte de 'El Tiempo entre Costuras'. En un sentido post en su cuenta de Instagram, la actriz le dedicó estas bonitas palabras :

"No quiero creer que te has ido, Francesc. Podría decir millones de cosas de ti y me quedaría corta. Eras la única persona que me llamaba Ugarte. Me lo decías con tu voz. Con esa voz que me traía de vuelta a la tierra y con esos ojos que me gritaban "calma, aquí estás a salvo". Si tú estabas presente, el mundo entero podía estar tranquilo. Porque pisabas con amor, pisabas con sorpresa, pisabas con dignidad, con respeto, pisabas con talento y generosidad, pisabas con misterio. Con el misterio del alma .De un alma inmensa", dijo Ugarte, a modo de despedida.

"Por ti, Francesc"

Después, fue Paula Echevarría quien publicó una fotografía del actor fallecido junto al mensaje: "Gran actor, grandísimo compañero y, sobre todo, buenísima persona". Ambos coincidieron en el rodaje de Gran Reserva, donde ella interpretaba a Lucía, hija de una de las grandes familias de bodegueros de La Rioja y él al enólogo Pablo Cortázar.

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Hace apenas unos días, el elenco de esta serie se reunió para hacerle un homenaje a Francesc, tal y como la propia Paula ha explicado en una de sus recientes publicaciones: "Reunión de #GranReserva, por ti Francesc. Gracias Ramón por habernos juntado a todos, ha sido una maravilla", escribió, junto a una fotografía del equipo. En los comentarios, actores como Luisa Martín o Ricard Sales también brindaron por su compañero.

Además de actuar como actor, protagonista y secundario, en múltiples series de televisión, Garrido también participó en películas como 'Te doy mis ojos', 'Smoking Room', de Roger Gual y Julio D. Wallovits, con la que ganó la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga, 'Stella cadente', con la que estuvo nominado al premio Gaudí al mejor actor secundario, o en 'L'adopció', con la que también estuvo nominado al Gaudí como mejor actor protagonista. Recientemente, trabajó en el film 'El anfitrión y estuvo en 'Balandrau, vent salvatge', de Fernando Trullols, sin que nadie pudiera pensar que iba a sufrir un infarto a tan temprana edad.