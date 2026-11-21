Redacción Andalucía Agencia EFE 21 NOV 2026 - 19:46h.

"Madre mía, voy de drama en drama y tiro porque me toca", comentó Paula Echevarría sobre los papeles que ha tenido hasta ahora

"Creo que en algunos momentos quizá mi popularidad ajena a ser actriz ha podido tapar un poquito todo ese trabajo que hay ahí detrás", reflexionó

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AlmeríaLa actriz Paula Echevarría ha aprovechado este sábado 21 de noviembre el homenaje que le ha rendido el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) para lanzar una petición a los productores españoles: "¿Alguna comedia, por favor?".

"¡Soy muy simpática!", añadió al hablar de lo que le gustaría hacer en sus próximos papeles, dejando a un lado lo que más ha protagonizado. "Madre mía, voy de drama en drama y tiro porque me toca", expresó ante los medios.

Entre risas, formuló esa pregunta después de haber interpretado a personajes dramáticos durante su carrera profesional. En el acto de descubrimiento de su estrella en el Paseo de la Fama de Almería, le recordaron justo esos trabajos.

Echevarría pudo ver un vídeo que repasaba su trayectoria en el cine y la televisión, con imágenes que, según confesó, llevaba mucho tiempo sin visualizar: "Hay cosas ahí que ni tengo, ni he guardado, ni había vuelto a ver desde hace veintitantos años".

"Quizá mi popularidad ajena a ser actriz ha podido tapar todo ese trabajo"

Provocándole "mucha ternura", como calificó ella misma, la asturiana se mostró visiblemente emocionada. Durante la comparecencia, también reflexionó sobre la repercusión pública de su vida más allá de la interpretación.

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"Yo creo que en algunos momentos quizá mi popularidad ajena a la profesión, a ser actriz, ha podido quizá tapar un poquito todo ese trabajo que hay ahí detrás", señaló al responder a una pregunta sobre si su notoriedad había condicionado sus oportunidades profesionales.

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Sin embargo, Paula Echevarría, protagonista de películas como 'Sangres de mayo' (2008) de José Luis Garci y 'Ola crímenes' (2018) , de Gracia Querejeta, dejó claro que no se arrepiente de ninguna de sus decisiones.

Considera que las distintas facetas de su trayectoria han contribuido a convertirla en la persona que es actualmente. Tras la rueda de prensa, la actriz descubrió su estrella en el Paseo de la Fama.

Se incorpora a una nómina de intérpretes a los que ha expresado su admiración, entre ellos Adriana Ugarte, Elena Anaya y Emma Suárez. La protagonista de la serie 'Velvet' admitió que valora mucho este reconocimiento.