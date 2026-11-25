Celia Molina 25 NOV 2026 - 16:30h.

El cantante tuvo que suspender su concierto del pasado 21 de noviembre por un "malestar" por el que fue ingresado en el hospital

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El pasado sábado 21 de noviembre, Raphael suspendió el concierto que tenía previsto en el Coliseum de A Coruña unos treinta minutos antes de la hora para su inicio. El motivo fue una "indisposición de salud" que le impedía actuar "en las condiciones adecuadas" y por la fue ingresado en el Hospital QuirónSalud, según un comunicado de la productora, Cavea Producciones.

Afortunadamente, el artista recibió el lunes el alta médica tras estar en observación, tal y como compartió el propio cantante de Linares (Jaén) a través de Instagram, donde hizo referencia al "malestar" que sintió el sábado antes de salir a actuar:

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"Tras las revisiones médicas, todo está bien y ya me encuentro mejor. Siento muchísimo no haberos acompañado anoche, pero mi estado de salud no me permitía subirme al escenario en las condiciones que merecéis. Quiero transmitiros tranquilidad y deciros que estoy bien", escribió.

Se mantienen los conciertos de Málaga, Granada y Madrid

La decisión de suspender el concierto se tomó con una parte del público ya sentada, que recibió la noticia desde el Coliseum. La organización lamentó "profundamente" las molestias ocasionadas y agradeció al público su comprensión y cariño.

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Pasado el susto, GTS ha comunicado también que Raphael está listo para retomar su gira y que, por tanto, actuará en Málaga este próximo sábado 28 de noviembre: "GTS informa de que Raphael retomará su gira este sábado en Málaga. También se mantienen los conciertos de Granada, el 12 de diciembre y Madrid, el 19 de diciembre", han dicho a través de un storie de Instagram.

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Raphael seguirá sin poder viajar en avión

"Por la recomendación médica de evitar los viajes en avión tras este problema de salud, el concierto prevista en el Gran Canaria Arena del próximo 7 de diciembre se aplaza hasta 2027. La nueva fecha se anunciará próximamente. Raphael y GTS lamentan las molestias que este aplazamiento pueda ocasionar y agradecen al público canario su comprensión y su cariño", han concluido.

Raphael fue diagnosticado en diciembre de 2024 de un linfoma cerebral primario con dos nódulos en el hemisferio izquierdo, después de que se descartara inicialmente un ictus tras su ingreso hospitalario en Madrid. Recibió tratamiento específico durante su hospitalización, obtuvo el alta tras diez días y continuó el tratamiento de forma ambulatoria con reposo prolongado.

En los meses siguientes, su entorno aseguró que evolucionaba bien, y el propio artista afirmó en abril de 2025 que se encontraba "muy bien"; de hecho, retomó su actividad musical en junio de 2025 con el visto bueno de los médicos. Actualmente, se encuentra inmerso en la gira 'Raphaelísimo', con la que retomó su agenda de conciertos y repasa los grandes himnos de su carrera.