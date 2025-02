¿Por qué no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos?

Puede que no lo hayas intentado nunca, pero mientras lees estas líneas prueba a hacerte cosquillas a ti mismo . Curiosamente, incluso si eres una persona realmente sensible a este estímulo cuando te las hacen, verás que no funciona cuando te haces cosquillas a ti mismo . Aunque parezca una insignificancia, este hecho realmente lleva siendo objeto de estudio por parte de neurólogos durante décadas y tenemos bastantes argumentos hoy en día para tratar de comprender por qué sucede.

A grandes rasgos, esta es una de las respuestas principales sobre el motivo por el que no nos causan efecto las autocosquillas. Tu cerebro, concretamente la parte encargada de la vigilancia del control motor, sabe dónde está tu mano, dónde se dirige y que tienes intención de hacerte cosquillas. Entonces, predecir una sensación como las cosquillas la anula por completo. Si no hay sensación de no tener bajo control la situación, como sucede cuando nos las hace un tercero, incluso aunque lo veamos venir, desaparece el factor sorpresa y el cerebro sabe que no es una amenaza, por lo que no activa el mecanismo de defensa.