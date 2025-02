¿Por qué las mascarillas de los pilotos de avión están conectadas a una bombona de oxígeno?

En cada vuelo, las instrucciones que da el personal en caso de emergencia son claras, sencillas y acompañadas de elementos visuales que hacen que seamos capaces de entenderlas, incluso si el idioma en el que nos lo cuentan no es uno que conocemos perfectamente. En ocasiones hacemos oídos sordos a las explicaciones, esperando que, como en la mayor parte de los casos, no sea necesario emplear ninguna de ellas.

Hay muchas cosas que nos explicas, pero no todas. Hay otras que no son relevantes para un momento de crisis, por lo que es mejor omitirlas, por suerte si algún pasajero tiene curiosidad y quiere saber más al respecto, puede buscar esa información extra que le hace falta para poder estar más tranquilo, por ejemplo, todo lo relacionado con las mascarillas que salen de los compartimentos situados sobre cada asiento en caso de despresurización de la cabina. Algunos de esos detalles y curiosidades los han querido compartir desde el TikTok de ONE AIR Escuela de Pilotos, en esta ocasión de la mano de Marita.