¿Por qué no hay cinturones de seguridad en los trenes?

Llevar el cinturón de seguridad puesto cuando se viaja se ha convertido en un gesto indispensable. Sabemos de su importancia al viajar en coches o aviones para poder salvar vidas. No obstante, hay un medio de transporte muy popular en el que no se encuentran estos dispositivos de seguridad. Hablamos de los trenes.

El motivo es que, tal y como afirma Renfe , “los trenes no llevan cinturones de seguridad porque la normativa internacional lo desaconseja. Puede ser más peligroso llevarlos que no llevarlos”. Esta fue la respuesta en X de la compañía de trenes a un usuario que tenía esta duda.

Distintos estudios han demostrado que el cinturón de seguridad puede impedir a los pasajeros levantarse de sus sillas y salir del tren en caso de que se produzca un accidente. Según la organización independiente que investiga este campo en Reino Unido, Rail Safety and Standards Boards (RSSB) concluye con que no hay ningún beneficio en usar cinturones en un tren , sean como sean, de dos o tres puntos de fuerza de agarre. Son conscientes de que podrían reducir muertes, pero también podrían aumentarlas en caso de que haya un incendio o un escape de gas.

La mejor forma para lidiar con estas situaciones de choque son las ventanas , por las que los pasajeros pueden salir de manera segura y rápida del vagón. Sin embargo, se siguen haciendo pruebas con el objetivo de mejorar la seguridad en los trenes, por lo que no se descarta que en algún momento haya algún cambio en este sentido.

Por otro lado, en los trenes nunca se han instalado cinturones porque los usuarios no están acostumbrados a ellos, y haciendo varios estudios se han dado cuenta de que los pasajeros no están dispuestos a usarlos. En 1999, la autoridad de trenes de Finlandia instaló 271 cinturones de seguridad en tres de sus vagones. En el tiempo que duró este estudio, solo el 26% de las personas que había en los vagones que no tenían cinturones dijeron que los usarían. Sin embargo, solo fue el 1,1% de los pasajeros que se encontraban en los asientos con cinturones los que se lo pusieron.