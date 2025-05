Juan Arcones 17 MAY 2025 - 11:00h.

La desaparición de los tres fareros del faro de Eilean Mòr sigue siendo uno de los mayores misterios marítimos de la historia

Accidente, crimen o fenómeno paranormal. ¿Qué teoría es la cierta?

Las tierras escocesas están repletas de misterios y leyendas urbanas que han llegado hasta nuestros días. ¿Quién no conoce al monstruo del Lago Ness? ¿O la colina de las hadas? ¿O incluso Sawney Bean, el caníbal escocés? La niebla perpetua, los paisajes casi de cuento, y una geografía repleta de cuevas, montañas y acantilados son la combinación perfecta para este tipo de historias. Y entre todas ellas, no podemos obviar la del faro Flannan y la misteriosa desaparición de tres de sus fareros a comienzos del siglo XX.

Las islas Flannan son un pequeño grupo de islas pertenecientes a Escocia, en el Reino Unido. Forman parte del archipiélago de las Islas Hébridas Exteriores y están situadas en la costa noroeste de Escocia, a 32 km al oeste de la isla de Lewis.

A finales del siglo XIX, en 1899, se construyó un faro ya que, la mayoría de estas islas son lugares rocosos repletos de acantilados, peligrosos para los barcos que se acercan a la costa. El faro, conocido como el faro de las islas Flannan, y diseñado por David Alan Stevenson, comenzó a funcionar en 1900.

Sus tres primeros fareros fueron Donald MacArthur, Thomas Marshall y James Ducat, encargados de supervisar el faro. Acompañados por el superintendente de faros Robert Muirhead, debían permanecer allí en una rotación de dos semanas como guardianes. Y, para asegurarse de que todo funcionaba a la perfección, el faro era vigilado desde tierra firme por un telescopio de manera periódica. Aunque uno de los principales problemas era la densa niebla que rodeaba toda la zona, conocida por el nombre de Eilean Mòr, una expresión en gaélico escocés que significa 'Gran Isla'.

Los tres fareros llegaron el 7 de diciembre de 1900 a bordo del barco SS Hesperus, pero la última vez que se les vio fue el 12 de diciembre, a través del telescopio. Desde entonces, y seguramente debido a las condiciones climatológicas adversas, no volvió a verse actividad en la isla. De hecho, tres días después, un barco que navegaba cerca de la isla avisó de que el faro ya no estaba iluminado, como si no estuviera en funcionamiento.

Así que, cuando el barco SS Hesperus regresó a Eilean Mòr para relevar a los fareros, no encontraron signos de vida por ningún lado. El faro estaba cerrado por dentro y, cuando consiguieron forzar la entrada, no vieron a los tres hombres por ningún lado. El reloj estaba detenido, lo que significaba que llevaban sin darle cuerda varios días, y había comida preparada en la mesa, pero sin tocar.

Teorías sobre la desaparición

Como siempre en estos casos, hay multitud de teorías respecto a por qué desaparecieron los fareros. La más aceptada al principio fue que los fareros habían sido víctimas de una tormenta inesperada.

Se sabía que las Islas Flannan, en el mar de las Hébridas Exteriores en Escocia, eran muy propensas a fuertes tormentas, y el faro estaba en una ubicación muy aislada, lo que hacía que la comunicación con el continente fuera difícil. Se especuló con que los tres hombres podrían haber salido a inspeccionar el faro o asegurarse de que todo estuviera en orden tras dicha tormenta, siendo sorprendidos por las olas, que podrían haberles arrastrado al mar. Aunque no había evidencias de tormentas demasiado virulentas en las fechas de la desaparición.

Otra de las teorías sugería que uno de ellos hubiera perdido la cabeza debido al aislamiento, provocando una pelea entre los tres que podría haber acabado con la vida de todos. Pero cuando los investigadores entraron en el faro, no había signos de pelea por ningún lado, así que se descartó rápidamente.

Obviamente, también sobrevoló la opción de que hubieran sido 'llevados' por fuerzas externas como algún monstruo marino. La zona alrededor de las Islas Flannan es conocida en el folklore local como un lugar lleno de misterio, y muchos relatos antiguos de la región hablan de 'elementos invisibles' o fuerzas sobrenaturales en esas aguas.

Incluso el cine se aventuró con otra teoría que implicaba la presencia de un misterioso tesoro, y que este habría provocado disputas entre los tres fareros. 'El misterio del faro' se estrenó en 2018 y estaba protagonizada por Gerard Butler, Peter Mullan y Connor Swindells. Pero esa teoría está más cercana a la ficción hollywoodiense que a la realidad.

Los cuerpos nunca fueron encontrados, así que las teorías conspiranoicas siguen sucediéndose en la actualidad, y toda la zona sigue teniendo un halo de misterio que atrae a curiosos de todas partes del mundo.

El faro de Eilean Mòr, de todos modos, sigue en funcionamiento. Aunque la isla está deshabitada desde 1971, este continúa operando de forma automática. Actualmente, el sistema de iluminación es alimentado por energía solar y su luz tiene un alcance de hasta 37 kilómetros. Pero la desaparición de los fareros sigue siendo un misterio sin resolver. En 1912, la investigación oficial concluyó que la desaparición fue "un accidente", aunque nunca se pudo probar realmente.