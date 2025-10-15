Un médico se ha visto obligado a trabajar con paraguas por culpa de las goteras

Los alumnos de un colegio de Gerena, en Sevilla, conviven con goteras, moho y humedades

Compartir







En Pontevedra, Iago López, un médico, se ha visto obligado a atender a sus pacientes con un paraguas porque trabaja en una consulta donde hay goteras desde enero de 2018. Todo ello, a pesar de que existe una sentencia contra la comunidad de vecinos del bloque desde hace casi un año.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Iago López, el médico que se ha visto obligado a trabajar con paraguas, quien explica la situación que vive desde hace siete años: "Es una situación que, si no la vives, no te la crees. Pero con la administración de fincas adecuada y los vecinos adecuados, se puede llegar a este extremo."

Además, comenta cómo empezó todo: "En enero de 2018 tuvimos la primera gotera en la recepción. Cuando vino el perito a examinarla, dijo que era una avería simple que se solucionaba con una abrazadera, pero que avisásemos a la comunidad porque las tuberías que llevaban el agua a los vecinos estaban completamente corroídas. Era probable que cada cuatro meses se picase una tubería y tuviésemos el problema una y otra vez. La comunidad puso una abrazadera y se abstuvo de hacer cualquier otra cosa, y se cumplió la profecía: cada cuatro meses se pica una nueva tubería."

Iago López: "Es de agradecer que, a pesar de todo esto, nuestros pacientes sigan viniendo"

Explica que tuvo que tomar medidas legales: "En 2023 pedí a la compañía de seguros que los demandase para obligarles judicialmente a repararlo. Por fin, en febrero de 2025, la sentencia les obliga a hacerlo y pensé que ya vendrían a repararlo, pero pasaban los meses y nadie aparecía. Después me enteré de que, si no pides una demanda de ejecución de sentencia, no está garantizado que se cumpla. Así que la hemos solicitado y está pendiente de llegar al juzgado."

Por último, agradece a sus pacientes por seguir acudiendo a la consulta: "Es de agradecer que, a pesar de todo esto, nuestros pacientes sigan viniendo. Debemos de ser bastante buenos para que, pese a la imagen lamentable, continúen viniendo por aquí."