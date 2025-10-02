Los verdaderos peligros de la canela y cómo evitar la adulterada: "Lo que más nos preocupa son los bebés"

Alba Ramírez, nutricionista, explica en 'La mirada crítica' cuáles son los verdaderos peligros de la canela

La ternera y la charcutería, un bien de lujo: el motivo por el que se ha disparado su precio

Compartir







La canela es una especia muy común en la cocina española que aparece en multitud de recetas de nuestro día a día. Ahora, un estudio del Centro Común de Investigación (JRC), nos ha puesto en alerta tras un hacer un estudio cuyos resultados aseguran que dos tercios de las 104 muestras examinadas en trece países europeos no cumplían con los estándares internacionales de calidad.

Algunas incumplían la legislación alimentaria, otras levantaban sospechas de fraude y varias contenían niveles de plomo o de cumarina, un compuesto potencialmente tóxico para el hígado, por encima de la dosis recomendable.

PUEDE INTERESARTE El yogur español que tomaba a diario la mujer que vivió hasta los 117 años

Un 66% de la canela estudiada presenta irregularidades. Entre los riesgos, algunos: la cumarina puede resultar peligrosa, especialmente para los niños, y casi el 10% de las muestras superaba los límites legales de plomo.

Alba Ramírez, nutricionista, explica en 'La mirada crítica' qué es la cumarina, la sustancia que ha puesto en el punto de mira a la canela: "Lo que más preocupa son los bebés de hasta 18 meses"

Para tratar de descubrir el verdadero peligro de la canela y aprender a diferenciar entre la que puede ser dañina para nuestra salud y la que no, 'La mirada crítica' ha hablado en directo con la nutricionista Alba Ramírez, que ha aclarado todas nuestras dudas.

Sobre qué es la cumarina y cuáles son sus verdaderos efectos adversos, nos ha explicado: "Es una sustancia química que afecta a personas sensibles y en concreto y lo que más preocupa son los bebés de hasta 18 meses, que pueden superar la dosis recomendada incluso con una dosis bajita".

Además, nos ha dado los datos clave para distinguir entre una canela rica y una que lleve esta sustancia: "Es muy sencillo y con este truco nunca nos vamos a confundir. Donde está el fraude es en el producto más procesado, en el polvo. Siempre tenemos que mirar que compremos canela Ceylan y preferiblemente en rama".

"Hay que mirar la etiqueta. Este compuesto nos puede dar dolor de cabeza y sufrir un daño hepático, pero sería en dosis muy altas. Lo que hay que tener más cuidados es con bebés. La dosis que hay que tomar es tan alta que seguramente no podríamos consumirla", ha añadido la nutricionista Alba Ramírez durante su entrevista en directo con la presentadora Ana Terradillos.