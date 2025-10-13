El huevo, el nuevo oro blanco: "Tenemos dos millones de huevos menos cada día"

¿Cuáles son las causas de la subida del precio del huevo?

Las tortillas cada vez están más caras. El huevo, que es un alimento principal de este plato, es el que más ha disparado su precio en 2025, con la gripe aviar como telón de fondo.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Eloy Ureña, responsable avícola de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, quien explica la subida del precio del huevo: “Han subido cincuenta céntimos la docena, pero eso, repartido entre los 12 huevos, no se nota tanto. Lo que ha crecido muchísimo es el consumo, pero una barbaridad, lo cual agradecemos porque hemos pasado malos momentos, y que haya más margen de beneficio está bien. El año pasado España estuvo ausente de influencia aviar en granja, pero este año ya llevamos bastantes casos, sobre todo en gallinas ponedoras”.

Eloy Ureña: "Estamos en un momento de incertidumbre en el sector por las nuevas normativas de bienestar anima"

Además, ha respondido a si el precio va a seguir subiendo: “No tengo una bola de cristal, pero tenemos casi dos millones de gallinas ponedoras menos, cada día son dos millones de huevos menos. Tenemos la suerte de que los gastos de producción nos han crecido, y ese incremento se tiene que notar”.

También comenta otros factores que afectan a la subida del precio: “Estamos en un momento de incertidumbre en el sector por las nuevas normativas de bienestar animal. Si quitamos las jaulas enriquecidas, eso también puede producir subidas, porque al pasar de una granja con jaula enriquecida a suelo, se pierden ponedoras. En una granja de 10.000 ponedoras se pierden 3.000. Los granjeros que trabajan con producto de proximidad tienen que moverse por toda su zona para repartir, y tienen el gasto del gasoil”.