En cada vuelo, mientras los pasajeros se acomodan en sus asientos, la tripulación de cabina de pasajeros (TCP) más conocidos como los azafatos de vuelo, llevan consigo mucho más que profesionalidad y atención. Estos empleados llevan consigo una maleta cuidadosamente preparada ante cualquier imprevisto. Es el caso de una azafata de Iberia que ha mostrado cuáles son sus "imprescindibles" durante cada vuelo.

"¿Qué llevo en mi maleta? Pues prácticamente de todo", comienza diciendo la empleada en un vídeo compartido por la aerolínea en su perfil de TikTok. Lo primero que saca de la valija esta trabajadora son unos guantes. "Los utilizamos para sacar las comidas calientes y así evitar que nos quememos", explica.

Durante un vuelo, puede ocurrir cualquier imprevisto, hasta con la ropa. "También llevamos kits de costura por si tenemos alguna emergencia textil, pero es que yo no llevo uno, llevo hasta 10", cuenta. Otro imprescindible en la maleta del personal de tripulación de cabina de pasajeros es la crema de manos. "Para mí, junto con las gotas de ojos, es imprescindible porque en el avión el ambiente es mucho más seco que en tierra", indica.

Otro esencial que no puede faltar es un adaptador de enchufes, ya que, como dice la azafata, "los enchufes del mundo no se ponen de acuerdo y nunca sabemos cuándo los vamos a necesitar". La trabajadora también saca de la maleta un chaleco reflectante. "Esto es algo obligatorio que debemos llevar siempre encima porque cuando pasamos por las pistas tienen que vernos", señala. A continuación, muestra unas mallas de compresión "porque pasamos muchas horas de pie y nos ayuda con la circulación".

También lleva comida, como chocolatinas, latas o sopas de sobre. "Por último, pero no menos importante, llevo estos dos elefantes de la suerte desde mi primer vuelo para tener doble suerte", concluye la trabajadora.

El suelo de un azafato de vuelo

El de tripulante de cabina de pasajeros es un trabajo que despierta curiosidad por muchos usuarios. Hace unas semanas, Victoria, una azafata argentina que trabaja para la compañía Emirates, desveló a través de su perfil de TikTok cómo es su vida profesional y cuánto dinero gana.

Contestó a las típicas preguntas que le hacen los usuarios, como si las azafatas pueden viajar gratis o si duermen en el avión. La respuesta a ambas preguntas es sí, como azafata de vuelo puede viajar gratis o con importantes descuentos por todo el mundo (y sus familiares, también) y el personal de cabina duerme en "unas camas secretas" que no son perceptibles por el común de los pasajeros.

"Nuestro sueldo básico es de 1200 dólares (1.034 euros). A esto tenemos que sumarle las horas de vuelo que, obviamente varían depende del mes o de si te vas de vacaciones, depende si haces más o menos horas, pero realmente hace la diferencia de los beneficios de nuestro sueldo es que no pagamos alquiler, ni tampoco pagamos transporte ni desde ni hacia el trabajo. Y, encima, tenemos descuento en todo el mundo, tanto para volar con Emirates como con otras aerolíneas. Como también tenemos descuentos en muchos hoteles, podemos ahorrar mientras viajamos por todo el mundo", dijo, provocando la envidia de todo TikTok.