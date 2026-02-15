Irene aclara que estos medicamentos no son un capricho, sino que los necesita para mantenerse vivo

El aplaudido cartel de un hotel sobre la presencia de las mascotas en las habitaciones: "Nunca tuvimos perros que fumaran en la cama, quemando las sábanas"

Compartir







Irene es una farmacéutica que utiliza las redes sociales para hablar sobre su sector bajo el nombre de @iirenee.tm. En esta ocasión, ha relatado lo que le ha ocurrido tras recibir a un hombre -en la farmacia donde trabaja- para comprar unos medicamentos. La historia no ha tardado en viralizarse en las redes sociales.

"Hoy un hombre se ha ido de la farmacia sin pagarme 300 euros... Se ha llevado medicamentos carísimos y vitales, entre los que iban tratamientos para el corazón, fármacos para la diabetes, medicamentos neurológicos...", ha explicado en un vídeo que ya acumula más de 710.000 visitas y otros 140.000 'me gusta' en unos días.

"Son pagados con nuestros impuestos", destaca Irene

Irene aclara que estos medicamentos no son "un capricho", sino que los necesita para "mantenerse vivo". Y tampoco es que el hombre se los llevase gratis sino que los cubre la Seguridad Social. La farmacéutica defiende que los impuestos que se pagan en España sirven para no tener que gastarse un dineral en medicamentos esenciales para el día a día: "Son pagados con nuestros impuestos".

"Si ese hombre, o nuestros abuelos, o tú, o yo, tuviéramos que pagar 300 euros todos los meses solo en medicación, no podríamos permitírnoslo... Así que me parece la forma más justa de que todos tengamos acceso a lo básico: a la medicación, a la educación y a vivir con dignidad", explica la joven.

Y hace un llamamiento al razonamiento: "Pon cuidado con lo que eliges, porque nunca sabes si el día de mañana vas a necesitar una terapia carísima en un hospital público o simplemente cobrar el paro".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Gente así ha habido y seguirá habiendo siempre", resalta la joven

La joven también ha dado otra lección en los comentarios, donde le ha respondido a un usuario que ha criticado "las paguitas a gente que no hace nada y extranjera que también salen de mis impuestos". "Prefiero pagarles 'paguitas' a un porcentaje de personas—que os creéis, que llegan y ya tienen paguita y NO, leed un poco y no veáis tanto vídeo de pseudoperiodistas comprados por la derecha— a que llegue un momento en el que solo los ricos pueden permitirse ciertas cosas", le ha contestado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Y además, todos somos personas y todos vamos en busca de una vida mejor, y no niego que haya alguno que no quiera trabajar, pero es que gente así ha habido y seguirá habiendo siempre, sea del color que sea. Me fastidia lo mismo mantener al inmigrante que no hace nada con su vida que al español que hace más de lo mismo. Espero que tú nunca necesites una paguita y que a quien la necesite no le falte", ha concluido en la red social.