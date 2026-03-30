Lidia Muñoz, usuario de TikTok, ha narrado en su cuenta cómo acabó rodeada de bomberos por no poder quitarse un anillo del dedo

Tras acudir a urgencias con el dedo hinchado y amoratado, fue atendida por estos profesionales, que cortaron la joya con una radial

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Cuando un anillo te aprieta tanto el dedo que éste se hincha y se pone morado, sí, hay que preocuparse. Si la hinchazón hace imposible que el anillo se extraiga de la falange, hay que acudir a urgencias, pues el color amoratado de la piel indica que se ha cortado la circulación de la sangre en esa zona (isquemia).

La falta de oxígeno puede provocar en el dedo un dolor intenso, edema, hormigueo y entumecimiento. Y, en caso de que el daño sea permanente, una restricción prolongada del paso de la sangre puede causar daño a los nervios y hasta necrosis (muerte del tejido), por lo que se puede llegar a perder el dedo.

Consciente de que algo no iba bien, esta usuaria de TikTok, que se puso un anillo doble en el dedo índice para salir a tomar algo el pasado sábado por la noche, acudió al médico al ver que no podía sacárselo y que éste empezaba a ponerse "como una morcilla". Ella misma ha publicado un 'storie time' en el que ha explicado cómo pasó de estar "tomando algo" a verse rodeada de un gran número de bomberos en Getafe:

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"Los bomberos lo partieron con una radial"

"Yo estaba bien linda con mi anillo, hasta que llegué a casa y no pude quitármelo de ninguna manera. Me empecé agobiar y me fui a urgencias, pero allí tampoco pudieron quitármelo. Entonces, llamaron a los bomberos. Yo veía que no paraban de entrar hombres para ayudar, menos mal que eran un encanto y estuve cómoda en todo momento. Primero, intentaron sacarlo con un hilo, pero eso era imposible. El anillo ya estaba incrustado en mi dedo, ya era parte de mí", narra en el vídeo en el que aparece en una sala con los bomberos a su alrededor.

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"Así que pasaron a la segunda opción: cortar el anillo. Esto parecía una operación a corazón abierto. Un bombero tenía el suero, otro la luz y otro sujetaba la radial. A mí me pusieron una gafas de soldadora y, entonces, por fin, me lo quitaron. Vi el cielo abierto. Qué grandes hombres, qué rápido y qué fácil lo hicieron. Desde aquí todo mi agradecimiento a los bomberos de Getafe que, como siempre, hacen una labor magnífica", concluye la madrileña en su publicación.

En los comentarios, sus seguidoras identificaron la plataforma en que Lidia compró el anillo, para no cometer el mismo error que ella. Otras mujeres, de broma, han asegurado que se pondrían un anillo de su infancia si con ellos conseguían ser atendidas por tantos bomberos a la vez.