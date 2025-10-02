Claudia Barraso 02 OCT 2025 - 18:06h.

Una mujer ha sido detenida en Palma por hacer retoques estéticos sin ninguna titulación: le provocó necrosis a una de sus pacientes

Una mujer rumana ha sido detenida en Palma de Mallorca por ofrecer operaciones estéticas sin tener ningún tipo de titulación para ello. La detenida llegó a causar graves problemas y lesiones a una mujer tras inyectarle ácido hialurónico en el mentón. Agentes de la Policía Nacional informaron de que detuvieron a la mujer tras comprobar que no contaba con ningún tipo de preparación para ello.

La investigación del caso comenzó al recibir la denuncia de una mujer que alegaba que el pasado mes de mayo se hizo un tratamiento estético que le provocó graves lesiones en la cara. La intervención, un aumento de mentón, fue realizada por una mujer con la que contactó a través de redes sociales. En su perfil, anunciaba tratamientos a muy bajo precio. El local donde quedaron se encontraba cerca de la Plaza Aby Yahya de Palma.

Tras unos días de haberse realizado una infiltración de ácido hialurónico para aumentarse el mentón, la víctima tuvo que acudir a urgencias debido a un agudo dolor que tenía en la cara. Los médicos le dieron la peor de las noticias tras examinarla: había sufrido necrosis facial derivada de esa infiltración. Tenía signos isquémicos y una sobreinfección en la piel por la cual le supuraba el líquido inyectado como resultado de una negligencia por parte de la persona que le hizo el retoque estético.

No residía en España

Cuando los agentes del Grupo de Investigación de Distrito Oeste dieron con la persona responsable de esa intervención, comprobaron que realmente residía en el extranjero pero que de vez en cuando viajaba hasta Palma para hacer los retoques estéticos que agendaba con sus clientas a través de redes sociales. El local donde los hacía le alquilaba por horas una cabina a la responsable del delito. El dueño explica que la mujer le decía que era para hacer “sesiones de maquillaje”, según cuentan medios locales como ‘El Diario de Mallorca’.

Una vez supieron sus datos y pudieron identificarla, consultaron su titulación y permisos a través del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y comprobaron que no estaba colegiada como médico. Desde este momento los agentes encargados de a investigación se dieron cuenta de que la mujer estaba realizando retoques estéticos sin ningún título, formación o permiso.

Cuando comprobaron la documentación y consiguieron dar con la mujer, los policías procedieron a su detención, acusada de un delito de lesiones e intrusismo profesional. Es importante comprobar en estos casos la titulación, referencias y reseñas de los lugares que dicen practicar retoques estéticos por muy bajo precio, ya que son procedimientos que requieren de un material caro, de productos químicos fiables, de experiencia, pero sobre todo de los conocimientos y los títulos necesarios. En caso de que se produjese alguna negligencia o saliese mal algún retoque, aparte de afectarnos físicamente también puede suponer graves problemas de salud.