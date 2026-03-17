Celia Molina 17 MAR 2026 - 15:16h.

De nuevo, las redes sociales se han llenado de vídeos del monito Punch, que no para de jugar y abrazarse con otra cría del zoo

Un final feliz para Punch: las emotivas imágenes del pequeño mono al recibir el primer abrazo de otro macaco de la manada

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La historia de Punch sigue dando mucho que hablar en las redes sociales. Hace varias semanas, este macaco, que pertenece al Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa, Japón, emocionó a miles de usuarios tras ser rechazado por su madre y aparecer frente al público abrazado a un peluche en forma de orangután para encontrar algo de apego y consuelo. Por todo el recinto, se podía ver al pequeño mono arrastrando a su único amigo de trapo pues, cuando intentaba acercarse a otros miembros de la manada, también era tristemente rechazado.

Aunque en las redes, la imagen de este monito agarrado a su peluche fuera del todo desoladora, es común que las hembras primates rechacen a sus crías cuando no les sube la leche a las mamas o cuando, directamente, no saben cómo tienen que alimentarlas. En España, conocimos también el caso de un monito amarillo- llamado Ricther- al que su madre no había criado porque su abuela "se lo robó", pensando que ella sabría alimentarle mejor. Pero, al no tener leche que darle, al final fue criado por la dueña del zoo (situado en Santillana del Mar) que, igualmente, le dio un peluche ajustado a su tamaño para que se sintiera mejor.

Momo-Chan, la novia del monito Punch

Es habitual, por tanto, que los primates que, por uno u otro motivo, no han continuado al lado de sus madres, se sientan seguros agarrando el pelo de un peluche. Esto es así porque ellos, por naturaleza, se agarran al de sus mamás y es entre su pelaje donde se sienten seguros, confiados y como pueden ser más fácilmente transportados, tal y como contó Maribel Angulo, dueña del zoo de Santillana - y mamá postiza de Richter - en una entrevista exclusiva con Informativos Telecinco web.

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Besos, juegos y abrazos para Punch

Pasado un tiempo prudencial, Punch pudo ir dejando su peluche a un lado y comenzar a relacionarse con el resto de los miembros de la manada (aunque es muy probable que no haya vuelto a tener un vínculo especial con su madre). Los visitantes del zoo captaron también el momento en el que el macaco recibió los primeros abrazos de sus iguales, comenzado así un nuevo periodo en el que su soledad, que tanto había emocionado a los usuarios de las redes en todo el mundo, se daba por terminada.

Ahora, Punch ha vuelto a ser el protagonista de numerosos vídeos de X y TikTok - y de las crónicas del Daily Mail - por sus grandes avances en su relación con otros macacos. Según reporta el medio británico, el famoso mono ha sido fotografiado besando, abrazando y jugando cariñosamente con una macaca, a la que llaman Momo-chan.

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En las tiernísimas grabaciones, se puede ver a la pareja divirtiéndose, incluso con el peluche naranja a su alrededor. Por tanto, la prensa internacional ha declarado con mucha ilusión que ¡Punch se ha enamorado! y que pasa la mayor parte de su tiempo jugando y dándose amor con su nueva compañera.